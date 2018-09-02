Volkswagen Amarok обзавелся спецверсией от Carlex Design

Тюнинг-ателье планирует выпустить ограниченное количество доработанных автомобилей.

Встречайте, Volkswagen Amarok Amy — специальная версия немецкого пикапа, которая будет выпущена тиражом 500 единиц. Стоимость программы доработок оценили в ателье в 13 995 евро (приблизительно 1 095 000 рублей по текущему курсу). Кстати, за эти деньги в Германии можно купить Volkswagen Polo

В Carlex Design персонализируют ваш пикап, укрепят его снаружи и внутри, причем как визуальном, так и в «физическом» смысле. Кабину автомобиля оформят с помощью кожи Nappa, включая стеганные вставки и обшивку рулевого колеса заново.

Целый ряд апгрейдов коснулся экстерьера Amarok: защитная черная окраска переднего и заднего бамперов, расширители колесных арок, «губа» капота, а также обрамление головной и задней оптики. Завершающими штрихами стали набор внедорожных шин BF Goodrich All Terrain T/A и наклейки на кузове.

В качестве донора для спецверсии Amy берется пикап с турбодизелем V6, его тембр может имитировать более крупный V8 за счет новой выпускной системы, регулируемой с помощью мобильного приложения. Amarok Amy также оснащается дополнительной светодиодной оптикой на крыше, более мощными порогами, лифт-китом подвески и полноразмерным запасным колесом.

О принадлежности пикапа Volkswagen Amarok Amy свидетельствует набор шильдиков на кузове, а также брендированная заставка на стартовом экране информационно-развлекательной системы.

Напомним, предыдущим проектом Carlex Design стал пикап Mercedes-Benz X-Class, который оформили в стиле роскошных моделей Maybach

По материалам: www.kolesa.ru