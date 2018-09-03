Volkswagen Amarok получил спецверсию от Carlex Design

Команда Carlex Design рассказала о начале продаж лимитированной изменённого ими Volkswagen Amarok Amy.

У пикапа теперь много доработок, куда входит пластиковая отделка капота, кузовные наклейки, расширители арок колёс специальная обрамление оптики и измененные бампера.

Также грузовой внедорожник будет иметь диски колес из легких сплавов и комплект «проходимых» шин. Еще Volkswagen обзавелся лифтованный подвеской и усиленными порогами.

Внутри Amarok Amy появился изменённый руль и отделка с рельефной прострочкой.

В качестве мотора Volkswagen будет иметь 3,0-л. турбированный дизельный агрегат на 225 лошадиных сил. С ним поработает восьмидиапазонная АКПП.

Разумеется, автомобиль полноприводный.

Также надо отметить, что издаваемый мотором звук, можно изменить при помощи усовершенствованной выхлопной системы или приложения на смартфоне.

Ценник тюнинг-пакета от Carlex Design в пересчете на наши деньги — 1 млн 112 тыс. руб. Новый автомобиль выйдет тиражом всего в полтысячи экземпляров.