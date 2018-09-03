«Сарай» Audi A4: до 330 сил от ABT

Портфолио немецкого тюнера пополнилось апгрейдами для универсала.

Ателье ABT Sportsline специализируется на тюнинге моделей концерна Volkswagen , большей частью, Audi . Последним проектом фирмы стал универсал Audi A4 , который получил ряд технических и стилистических доработок.

Ключевым апгрейдом для универсала Audi A4, без сомнения, станет модуль ABT Engine Control (AEC) для чип-тюнинга двухлитрового турбомотора TFSI, а также двух— и трехлитрового турбодизеля. Отдача бензинового мотора возрастает с 252 л.с. и 370 Нм крутящего момента до 330 л.с. и 440 Нм. Базовый дизель «прокачивается» со 190 л.с. и 400 Нм до 215 л.с. и 440 Нм.

Для трехлитрового турбодизеля доступны два варианта апгрейдов: начальная версия форсируется с 218 л.с. и 400 Нм до 250 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Топовый вариант выдает в стоке 272 л.с. и 600 Нм, а после тюнинга — 325 л.с. и 650 Нм.

Кроме того, специалисты ABT могут оснастить Audi A4 Avant коиловер-подвеской, что позволяет занизить автомобиль на 15-40 мм. Есть и набор фирменных аэродинамических элементов, включая переднюю юбку, дополнение на радиаторную решетку и вставки в крылья. Они могут быть изготовлены из ABS-пластика или с покрытием «под карбон». Для версий с пакетом S line доступна также задняя юбка и глушитель с четверкой 84-миллиметровых хромированных патрубков.

А еще доступен ассортимент элементов внутренней отделки и легкосплавных колесных дисков различных дизайнов, размеров и финишного покрытия.

Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал про тюнинг-проект на базе «заряженного» универсала Audi RS4 Avant от ателье Wheelsandmore.

По материалам: www.kolesa.ru