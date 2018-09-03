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«Сарай» Audi A4: до 330 сил от ABT
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«Сарай» Audi A4: до 330 сил от ABT 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Портфолио немецкого тюнера пополнилось апгрейдами для универсала.
Ателье ABT Sportsline специализируется на тюнинге моделей концерна Volkswagen, большей частью, Audi. Последним проектом фирмы стал универсал Audi A4, который получил ряд технических и стилистических доработок.
Ключевым апгрейдом для универсала Audi A4, без сомнения, станет модуль ABT Engine Control (AEC) для чип-тюнинга двухлитрового турбомотора TFSI, а также двух— и трехлитрового турбодизеля. Отдача бензинового мотора возрастает с 252 л.с. и 370 Нм крутящего момента до 330 л.с. и 440 Нм. Базовый дизель «прокачивается» со 190 л.с. и 400 Нм до 215 л.с. и 440 Нм.
Для трехлитрового турбодизеля доступны два варианта апгрейдов: начальная версия форсируется с 218 л.с. и 400 Нм до 250 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Топовый вариант выдает в стоке 272 л.с. и 600 Нм, а после тюнинга — 325 л.с. и 650 Нм.
Кроме того, специалисты ABT могут оснастить Audi A4 Avant коиловер-подвеской, что позволяет занизить автомобиль на 15-40 мм. Есть и набор фирменных аэродинамических элементов, включая переднюю юбку, дополнение на радиаторную решетку и вставки в крылья. Они могут быть изготовлены из ABS-пластика или с покрытием «под карбон». Для версий с пакетом S line доступна также задняя юбка и глушитель с четверкой 84-миллиметровых хромированных патрубков.
А еще доступен ассортимент элементов внутренней отделки и легкосплавных колесных дисков различных дизайнов, размеров и финишного покрытия.
Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал про тюнинг-проект на базе «заряженного» универсала Audi RS4 Avant от ателье Wheelsandmore.
По материалам: www.kolesa.ru
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