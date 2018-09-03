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KIA Picanto самый компактный в линейке KIA
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KIA Picanto самый компактный в линейке KIA 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Автомобиль марки Kia Picanto-один из самых компактных представителей в линейке Киа.
Снаружи машина выглядит очень стильно, а интерьер машины современен. Автомобиль оснащен экраном (по размеру превосходящим экран Мазды СХ5, сидения и руль с подогревом, системой навигации и камерой заднего вида. Объем багажного отделения составляет лишь 255, но при желании можно откинуть задние сидения и тогда объем увеличится до 1000. Коробка передач в машине механическая с 5 ступенями, перемещения довольно плавные. А под капотом расположен бензиновый движок (1,2 литра), который выдает 84 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км. за 12.6 секунд. Расход топлива на 100 км. составляет 8 литров. Стоит отметить жесткость подвески, которая обусловлена большим размером колес.
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