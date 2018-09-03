Супер кроссовер 2018 года JEEP COMMANDER

Автомобиль своей компетенцией радует потребителя, он оснащен всеми передовыми технологиями, установлен круиз-контроль, имеется система слежки за слепыми зонами.

Размеры новой модели составляют 4, 8 м в длину, 1, 8 м ширину, 1, 7 м высоту.

9-ти ступенчатая коробка передач от передовой компании ZF. Разгон автомобиля до 100 км за 8,1 с. Усовершенствованное багажное отделение, вместимость которого составляет 1002 л, а если сложить задание сиденья объем увеличивается почти в 2 раза. Салон выполнен из качественной кожи, имеется фоновая подсветка.

Вполне неплохая новинка от известного автопроизводителя.