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Супер кроссовер 2018 года JEEP COMMANDER
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Супер кроссовер 2018 года JEEP COMMANDER 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобиль своей компетенцией радует потребителя, он оснащен всеми передовыми технологиями, установлен круиз-контроль, имеется система слежки за слепыми зонами.
Размеры новой модели составляют 4, 8 м в длину, 1, 8 м ширину, 1, 7 м высоту.
9-ти ступенчатая коробка передач от передовой компании ZF. Разгон автомобиля до 100 км за 8,1 с. Усовершенствованное багажное отделение, вместимость которого составляет 1002 л, а если сложить задание сиденья объем увеличивается почти в 2 раза. Салон выполнен из качественной кожи, имеется фоновая подсветка.
Вполне неплохая новинка от известного автопроизводителя.
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