Cadillac Escalade — уверенный взгляд в будущее

Агрессивная внешность в совокупности с независимой подвеской позволяет автомобилю штурмовать любые преграды. Согласно показателям безопасности, Cadillac Escalade набирает максимальные «5 звезд». Cadillac Escalade оборудован двигателем объемом 6.2 литра, развивающий мощность в 403 л/с. Стартовая стоимость внедорожника: 4 700 000 рублей. Для европейского рынка размерность Cadillac Escalade составляет (мм): Высота — 1920. Длина — 5635. Ширина — 2010. Ширина колеи — 1700. Высота клиренса — 235. Колесная база — 3300. Основной бак Cadillac Escalade составляет 120 литров, полной заправки хватает на 300-400 километров. Независимая подвеска позволит почувствовать настоящий комфорт от вождения.