Peugeot 208 может стать электрическим

Однако все указывает на то, что Peugeot 208 в электрическом исполнении не будет выделяться среди других версий данной модели.

Ожидается, что электрический вариант 208 появится уже в будущем году. Однако производитель не спешит выделять этот автомобиль из линейки.

Со слов руководства PSA Group можно сделать вывод о том, что концерн пока не спешит разрабатывать отдельный электромобиль. В тоже время, альтернативными типами моторов планируется оснастить существующий модельный ряд.

Произойти это должно постепенно, а именно к 2025 году. Электрификации будет способствовать платформа e-CMP, позволяющая использовать разные типы силовых установок и трансмиссий.

Эксперты предполагают, что Peugeot 208 с электромотором получит незначительные изменения по сравнению с «традиционными» версиями. Скорее всего, будут новая решетка радиатора и мультимедийная система.