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Peugeot 208 может стать электрическим
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Peugeot 208 может стать электрическим 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Однако все указывает на то, что Peugeot 208 в электрическом исполнении не будет выделяться среди других версий данной модели.
Ожидается, что электрический вариант 208 появится уже в будущем году. Однако производитель не спешит выделять этот автомобиль из линейки.
Со слов руководства PSA Group можно сделать вывод о том, что концерн пока не спешит разрабатывать отдельный электромобиль. В тоже время, альтернативными типами моторов планируется оснастить существующий модельный ряд.
Произойти это должно постепенно, а именно к 2025 году. Электрификации будет способствовать платформа e-CMP, позволяющая использовать разные типы силовых установок и трансмиссий.
Эксперты предполагают, что Peugeot 208 с электромотором получит незначительные изменения по сравнению с «традиционными» версиями. Скорее всего, будут новая решетка радиатора и мультимедийная система.
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