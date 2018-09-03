18 брендов изменили цены на автомобили во второй половине августа

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело мониторинг цен новых легковых автомобилей, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам мониторинга, во второй половине августа* цены на автомобили изменились у 18 из них.

Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 — 55 тыс. рублей, а также назвала стоимость эксклюзивной комплектации нового кроссовера Santa Fe — Black and Braun.

На сумму от 12 до 35 тыс. рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda , а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. рублей.

Примеру Mazda последовала и компания Subaru — все автомобили этой марки во всех своих комплектациях подорожали на 19 — 70 тыс. рублей. Еще один японский автопроизводитель — Toyota — обновил ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33 — 65 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

* За период с 16 по 31 августа 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.