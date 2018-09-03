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18 брендов изменили цены на автомобили во второй половине августа
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18 брендов изменили цены на автомобили во второй половине августа 

Автостат 45 минут назад
Фото: Автостат
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело мониторинг цен новых легковых автомобилей, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам мониторинга, во второй половине августа* цены на автомобили изменились у 18 из них.
Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 — 55 тыс. рублей, а также назвала стоимость эксклюзивной комплектации нового кроссовера Santa Fe — Black and Braun.
На сумму от 12 до 35 тыс. рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. рублей.
Примеру Mazda последовала и компания Subaru — все автомобили этой марки во всех своих комплектациях подорожали на 19 — 70 тыс. рублей. Еще один японский автопроизводитель — Toyota — обновил ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33 — 65 тыс. рублей в зависимости от комплектации.
* За период с 16 по 31 августа 2018 года.
Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.
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