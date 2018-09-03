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Резко выросли цены на автомобили в России
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Резко выросли цены на автомобили в России 

Вести Экономика + ещё 6 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика». Цены на новые легковые автомобили автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, выросли 3-350 тыс. руб., сообщило аналитическое агентство «Автостат», которое провело мониторинг цен.
Согласно результатам мониторинга, за период с 16 по 31 августа 2018 г. цены на автомобили изменились у 18 из них.
Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 — 55 тыс. рублей, а также назвала стоимость эксклюзивной комплектации нового кроссовера Santa Fe — Black and Braun.
На сумму от 12 до 35 тыс. рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. руб.
Примеру Mazda последовала и компания Subaru — все автомобили этой марки во всех своих комплектациях подорожали на 19-70 тыс. руб. Еще один японский автопроизводитель — Toyota — обновил ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33-65 тыс. руб. в зависимости от комплектации.
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