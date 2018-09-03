Резко выросли цены на автомобили в России

Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика». Цены на новые легковые автомобили автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, выросли 3-350 тыс. руб., сообщило аналитическое агентство «Автостат», которое провело мониторинг цен.

Согласно результатам мониторинга, за период с 16 по 31 августа 2018 г. цены на автомобили изменились у 18 из них.

Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 — 55 тыс. рублей, а также назвала стоимость эксклюзивной комплектации нового кроссовера Santa Fe — Black and Braun.

На сумму от 12 до 35 тыс. рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda , а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. руб.