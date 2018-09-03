Стали известны самые продаваемые автомобили в Нижнем Новгороде во II квартале 2018 года 

В Нижнем Новгороде самым популярным автомобилем во II квартале 2018 года стала LADA 2114 Samara. На втором месте в городе оказалась LADA Priora, на третьем — Ford Focus. В России первую тройку составили LADA Priora, LADA 2114 Samara и LADA 2110. Именно эти модели также составили первую тройку по количеству продаж авто на Avito в стране с 2009 года.
По данным Avito, в среднем нижегородцы продают LADA 2114 Samara за 108 тыс. рублей. Во II квартале 2018 года житель города в среднем зарабатывал 33 тыс. рублей. Таким образом, полностью откладывая доход одного из членов семьи на автомобиль, в Нижнем Новгороде на LADA 2114 Samara можно накопить в среднем примерно за 3,3 месяца.
Отечественные автомобили производства «АвтоВАЗ» заняли первое место по спросу в 15 городах. В Москве и Сибири чаще всего искали Hyundai Solaris, Daewoo Nexia и Toyota Corolla. Единственным представителем западного автопрома стал Ford Focus, завоевавший первое место у жителей Санкт-Петербурга.