Стали известны самые продаваемые автомобили в Нижнем Новгороде во II квартале 2018 года

В Нижнем Новгороде самым популярным автомобилем во II квартале 2018 года стала LADA 2114 Samara. На втором месте в городе оказалась LADA Priora , на третьем — Ford Focus . В России первую тройку составили LADA Priora, LADA 2114 Samara и LADA 2110. Именно эти модели также составили первую тройку по количеству продаж авто на Avito в стране с 2009 года.

По данным Avito, в среднем нижегородцы продают LADA 2114 Samara за 108 тыс. рублей. Во II квартале 2018 года житель города в среднем зарабатывал 33 тыс. рублей. Таким образом, полностью откладывая доход одного из членов семьи на автомобиль, в Нижнем Новгороде на LADA 2114 Samara можно накопить в среднем примерно за 3,3 месяца.