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Началось производство первого электрического кроссовера Audi
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Началось производство первого электрического кроссовера Audi 

Motor.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Motor.ru
На заводе Audi, расположенном в бельгийской коммуне Ворст, стартовало серийное производство электрического кроссовера Audi e-tron. Первым с конвейера сошел вседорожник в красном цвете, называющемся Misano Red. Публичная презентация новинки состоится 17 сентября в Сан-Франциско.
Первый «батарейный» Audi оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача может кратковременно повышаться до 408 сил. На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров и полностью восполнять запас энергии за 30 минут (при использовании станций скоростной зарядки).
Особенностью Audi e-tron стала особая система рекуперации энергии, которая обеспечивает до 30 процентов запаса хода. При этом уровень рекуперации можно выбирать с помощью подрулевых переключателей: в наименее интенсивном тормозной момент при движении накатом отсутствует, в максимальном — электрокар начинает интенсивно замедляться при сбросе газа.
Помимо этого, e-tron — первый серийный автомобиль, для которого в качестве опции предложат виртуальные боковые зеркала — камеры, картинка с которых транслируется на OLED-дисплеи, установленные чуть ниже боковых стекол.
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