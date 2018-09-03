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Стартовало производство первого электрокроссовера Audi
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Стартовало производство первого электрокроссовера Audi 

Автовести + ещё 11 2 часа назад
Фото: Audi
Немецкая марка Audi включается в погоню за электрическими кроссоверами Tesla Model S и Jaguar I-Pace. Серийный Audi E-Tron пока еще не представлен официально, но уже отправлен на заводской конвейер.
Пресс-служба марки Audi распространила один из финальных тизеров, на котором изображен новейший электрокроссовер Audi E-Tron. Пока еще накрытый чехлом (на показ выставлена лишь часть передка), но уже полностью серийный и готовый к началу продаж — производство электромобиля уже стартовало на заводе в Брюсселе, Бельгия.
Официальный "живой" дебют Audi E-Tron состоится 17 сентября на специальном мероприятии в Сан-Франциско. Тогда же будет анонсирован и старт продаж, который, судя по всему, уже не за горами. Кстати, хотя этот кроссовер — далеко не первый электрический SUV, кое-что немцы все-таки сделали впервые. Например, реализовали так называемый СО2-сбалансированный производственный процесс, используя возобновляемые источники энергии.
Cерийный Audi E-Tron будет оснащаться двумя асинхронными электродвигателями, развивающими 360 л.с. и 561 Нм крутящего момента с возможностью кратковременного "буста" до 408 л.с. и 664 Нм. Стандартные же характеристики силовая установка способна поддерживать на период до 60 секунд, что дает кроссоверу возможность разогнаться до паспортной "максималки" в 200 км/ч несколько раз подряд без потери мощности. Набор же 100 км/ч занимает менее 6 секунд.
Получит кроссовер и продвинутую тормозную систему с "умной" рекуперацией, которая работает в связке с навигационной системой, адаптивным круиз-контролем и собирает информацию с радаров и видеокамер.
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