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Электрический BMW iX3 на новых фото с тестов
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Электрический BMW iX3 на новых фото с тестов 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Этой осенью стартуют широкие продажи Jaguar I-Pace, завтра мир увидит серийную версию Mercedes EQ C, да и Audi e-Tron тоже на подходе, а чем ответит баварский автогигант BMW на вызовы в только зарождающемся, но сулящем хорошую прибыль сегменте электрических кроссоверов премиум-класса.
Надежда Мюнхена — это BMW iX3, который вновь заметили на тест-драйве на дорогах общего пользования. Судя по внешности предсерийного прототипа, ждать дебюта полностью готовой к конвейеру версии остается совсем не долго. Также очевидно, что модель будет очень близка к концепту iX3, представленному в апреле этого года.
Будучи созданным на платформе стандартного BMW X3 последнего поколения, электрический кроссовер остается очень похожим на него конструктивно, однако задняя ось автомобиля была модифицирована и дополнена подрамником для установки аккумуляторной батареи.
Концепт iX3 приводился в движение аккумуляторной батареей на 70 кВтч, которая питала электродвигатель мощностью 270 л.с. и обеспечивала запас хода порядка 400 км. Производитель подчеркивал, что концепт поддерживает быстрые зарядные станции мощностью 150 кВт, которые способны восполнить заряд АКБ всего за 30 минут. Будет ли эта функция перенесена и в серийную версию — пока не известно.
Визуально BMW iX3 лишь некоторыми элементами отличается от версий с ДВС. Прежде всего, это эксклюзивная решетка радиатора, в которой фирменные прямоугольные секции с вертикальными планками объединены широкой перемычкой. Также модель получила оптимизированные колесные диски. Сборка iX3 будет налажена на китайском заводе BMW в Шеньянге в 2020 году.
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