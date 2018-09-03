Компания Chery перенесла презентацию Exeed TX на 2020 год

В 2017 году китайская компания Chery заявила, что ее новый гибрид-кросс Exeed TX выйдет на европейский рынок уже в следующем году, но недавно руководство ведущего производителя Поднебесной заявило, что сроки выхода модели сдвигаются к 2020 году.

При этом гендиректор Chery заявил, что первыми новый кроссовер с гибридной силовой установкой смогут увидеть клиенты из Германии. Также Чэн Эннинг рассказал, что экологичный «паркетник» получит три модификации, в том числе и полностью электрическую версию, и подзаряжаемый вариант.

Первым на рынок Европы выйдет «гибрид» Exeed TX, электродвигатель которого позволит преодолевать до 70 км без дополнительного заряда.

В объявлении руководства китайского автомобилестроителя Chery, прозвучало, что заявленная дата выхода гибридного кросса не окончательная и возможно сроки выхода новинки на рынки Европы будут перенесены еще не раз.