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Компания Chery перенесла презентацию Exeed TX на 2020 год
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Компания Chery перенесла презентацию Exeed TX на 2020 год 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В 2017 году китайская компания Chery заявила, что ее новый гибрид-кросс Exeed TX выйдет на европейский рынок уже в следующем году, но недавно руководство ведущего производителя Поднебесной заявило, что сроки выхода модели сдвигаются к 2020 году.
При этом гендиректор Chery заявил, что первыми новый кроссовер с гибридной силовой установкой смогут увидеть клиенты из Германии. Также Чэн Эннинг рассказал, что экологичный «паркетник» получит три модификации, в том числе и полностью электрическую версию, и подзаряжаемый вариант.
Первым на рынок Европы выйдет «гибрид» Exeed TX, электродвигатель которого позволит преодолевать до 70 км без дополнительного заряда.
В объявлении руководства китайского автомобилестроителя Chery, прозвучало, что заявленная дата выхода гибридного кросса не окончательная и возможно сроки выхода новинки на рынки Европы будут перенесены еще не раз.
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