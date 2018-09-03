Chevrolet Volando — совершенное наследие Chevrolet Orlando

В августе 2018 года, обновленный Chevrolet Orlando появился на китайском рынке под названием Chevrolet Volando.

Первое поколение Orlando не поставлялось для азиатского рынка, аналитические сравнения успешности модели невозможны. На территории Российской Федерации Orlando получил широкую популярность благодаря сочетаниям вместимости минивена и комфорту кроссовера. Стилистическое решение Chevrolet Volando соответствует линейки Chevrolet FNR-X, представленного во II-квартале 2017 года на шанхайской выставке.

Chevrolet Volando гремучая смесь агрессии и динамики: передняя часть выделяется оригинальной светодиодной оптикой, массивным бампером, дополненным фальш-решеткой. Сбоку выделяется большая крышка капота, расширенные арки колес, высокая подоконная линия гармонично сочетается с геометрией крыши. Несложно предположить, что автомобиль построен на платформе мультимедийного управления Chevrolet MyLink.