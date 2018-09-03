В России 18 концернов запросили дополнительные деньги за свои модели 

Российские эксперты, специализирующиеся на авторынке, сообщают об очередном подорожании новых машин. Если до сегодняшнего дня было известно об изменении прайсов, которые переписали 25 концернов, то теперь речь идет о 18 производителях, имеющих свои представительства в автосалонах нашей страны.
Специалисты российского агентства аналитики и статистики «Автостат» по результатам организованного мониторинга выяснили, что с 16 по 31 августа текущего года ценники на свои модели изменили 18 компаний. Так, концерн Hyundai увеличил стоимость популярных у россиян седанов Solaris и Elantra. Теперь нашим соотечественникам придется переплатить от 3 — 55 тысяч рублей в зависимости от оснащения и названия модели.
Большая часть автомобилей от Mercedes-Benz россиянам обойдется дороже от 20 тысяч рублей. Некоторые модели взлетели в цене аж на 350 тысяч рублей.
Бренд Mazda не захотел оставаться в стороне и также заявил о подорожании, которое коснулось абсолютно всего модельного ряда марки. Прибавка варьируется от 12 до 35 тысяч рублей.
Автопроизводитель Subaru также запросил за свои иномарки на 19 — 70 тысяч рублей больше. Подорожание затронуло все имеющиеся автомобили во всех представленных в России вариациях.
Автогигант Toyota захотел подзаработать на популярном у наших соотечественниках внедорожнике Land Cruiser. Теперь почитателям марки придется доплачивать от 33 — 65 тысяч рублей в зависимости от выбранной ими версии и оснащения иномарки.