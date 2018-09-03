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В России 18 концернов запросили дополнительные деньги за свои модели
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В России 18 концернов запросили дополнительные деньги за свои модели 

PNZdrive 3 часа назад
Фото: PNZdrive
Российские эксперты, специализирующиеся на авторынке, сообщают об очередном подорожании новых машин. Если до сегодняшнего дня было известно об изменении прайсов, которые переписали 25 концернов, то теперь речь идет о 18 производителях, имеющих свои представительства в автосалонах нашей страны.
Специалисты российского агентства аналитики и статистики «Автостат» по результатам организованного мониторинга выяснили, что с 16 по 31 августа текущего года ценники на свои модели изменили 18 компаний. Так, концерн Hyundai увеличил стоимость популярных у россиян седанов Solaris и Elantra. Теперь нашим соотечественникам придется переплатить от 3 — 55 тысяч рублей в зависимости от оснащения и названия модели.
Большая часть автомобилей от Mercedes-Benz россиянам обойдется дороже от 20 тысяч рублей. Некоторые модели взлетели в цене аж на 350 тысяч рублей.
Бренд Mazda не захотел оставаться в стороне и также заявил о подорожании, которое коснулось абсолютно всего модельного ряда марки. Прибавка варьируется от 12 до 35 тысяч рублей.
Автопроизводитель Subaru также запросил за свои иномарки на 19 — 70 тысяч рублей больше. Подорожание затронуло все имеющиеся автомобили во всех представленных в России вариациях.
Автогигант Toyota захотел подзаработать на популярном у наших соотечественниках внедорожнике Land Cruiser. Теперь почитателям марки придется доплачивать от 33 — 65 тысяч рублей в зависимости от выбранной ими версии и оснащения иномарки.
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