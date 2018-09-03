Новые Geely SX11 и GE привезут в Россию: мы узнали цены!

На Московском автосалоне состоялась премьера нескольких новых моделей марки Geely , самыми свежими из которых были компактный паркетник SX11 и седан GE с гибридной силовой установкой (дорестайлинговый вариант продается в РФ под именем Emgrand GT). Так вот оба этих автомобиля должны приехать в Россию после завершения процедуры получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Ожидаемый срок начала продаж — осень 2019 года.

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Как сообщили АвтоВестям источники в представительстве Geely, новый Geely SX11 должен получить рублевый ценник в районе 1 350 000 рублей. Стоимость, вероятно, будет колебаться в зависимости от оснащения, но предварительный ориентир сейчас задан именно такой. Учитывая то, насколько технически продвинутым и качественным в плане отделки оказался этот «убийца Креты», то SX11 может оказаться гипер-привлекательным предложением. На первой волне кроссовер с 1,5-литровым турбомотором от Volvo (177 л.с., 0-100 км/ч за 7,9 с) будут импортировать к нам из Китая; вопрос об адаптации конвейера завода «Белджи» под эту модель пока не стоит.

Geely SX11

Что касается седана Geely GE , то это будет самый доступный PHEV-гибрид на авторынке РФ! Максимальная планка цены на GE в полной комплектации составит ориентировочно 2 100 000 — 2 200 000 рублей. Это даже дешевле, чем базовый Toyota с заметно более скудным оснащением и более компактного размера. Под капотом у «Джили» опять же совместный с Volvo двигатель 1,5 л с турбонаддувом и электромотор. Заявленный китайцами расход топлива — всего 1,6 л на 100 км, а разгон до «сотни» — всего 7,4 с. Причем, Geely GE способен преодолеть на чистой электротяге 60 км.

Geely Emgrand 7 Быстрее всех линейку Geely в России пополнят обновленные седан Emgrand 7 и кроссовер Emgrand X7, которые появятся у дилеров уже осенью 2018 года.

Geely Emgrand X7 В следующем году россиянам обещан и хорошо оснащенный пятидверный хэтчбек Geely GS с 1,8-литровым мотором на 133 л.с., а также уже знакомый потребителю кроссовер Geely Atlas с флагманским турбодвигателем 1,8 л на 184 л.с. и расширенным оснащением (LED-оптика и т.д.).

Geely Emgrand GS Его выход был запланирован на текущую осень, но сдвинулся из-за некоторых производственных нюансов, связанных с постановкой на белорусский конвейер.