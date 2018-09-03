Армия Ли

У туристов китайский город Сиань, столица провинции Шэньси, ассоциируется, в первую очередь, со знаменитой Терракотовой армией. Но я в ста пятидесяти километрах от Сианя, на заводе Geely в городе Баоцзы, и вижу перед собой совсем другую армию. Бесчисленное войско из новеньких кроссоверов Geely Atlas с последним рестайлингом ждет своего часа, чтобы отправиться на завоевание домашнего рынка. Буквально на полчаса мне протягивают ключи от одного из них. Главное — «пощупать» турбомотор 1.8, который, возможно, появится в России. Эх, если бы Atlas с ним разгонялся так же, как сама империя господина Ли Шуфу…

Atlas-турбо

Atlas, известный в Китае под именем Boyue, вышел на домашний рынок в 2016-м и сразу же стал бестселлером. В прошлом году в Поднебесной было продано почти триста тысяч машин, это пятый результат среди кроссоверов и тринадцатый в абсолюте. Поэтому неудивительно, что самая популярная модель Geely пережила ранний рестайлинг, а завод в Баоцзы загружен по полной.

Так что, пока под Минском готовили производство Атласов для белорусского и российского рынков, машина уже успела устареть. Причем не только внешне, но и технически.

Во-первых, у свежего китайского Boyue новые бамперы, более выразительный рисунок дисков и слегка модернизированный интерьер, а, во-вторых, с самого начала на Boyue ставился турбомотор 1.8 с непосредственным впрыском, хотя наш Atlas довольствуется лишь простыми и вялыми атмосферниками 2.0 и 2.4. Мы, кстати, уже ругали его за это. Может, турбина сделала Atlas бодрее, а заодно китайцы доработали и весьма средненькое шасси?

Завод в Баоцзы построили с нуля аккурат к дебюту Атласа. Инвестиции составили около одного миллиарда долларов. Сейчас три тысячи человек работают в две смены по одиннадцать часов и выдают двести тысяч Атласов в год. Для сравнения, количество сотрудников калужского завода Volkswagen , где могут выпускать по 225 тысяч автомобилей в год плюс еще 150 тысяч двигателей, составляет около 4,7 тысячи человек.

В Баоцзы, помимо основного конвейера, тоже идет производство двигателей, а именно турбированного агрегата 1.5, разработанного совместно с Volvo для модели XC40 и других машин на компактной модульной платформе CMA.

Китайские автомобильные предприятия давно перестали напоминать гаражные мастерские с допотопными технологиями. Местные линии штамповки, сварки, окраски и сборки оснащены такими же современными станками, роботами и прочей оснасткой, которую можно встретить на любом европейском конвейере.

Однако кузов Атласа до сих оцинкован лишь на 40%, и если внешние панели штампуются здесь же из китайского проката Baosteel, то детали силового каркаса, включая те, что сделаны методом горячей штамповки, поставляются с местных предприятий немецкой фирмы Benteler.

Мне кажется, главная проблема Атласа в том, что ладная внешность и неплохой интерьер с заимствованиями у Volvo поднимают планку требований к автомобилю в целом. Да, обновленный Atlas — это по-прежнему один из самых адекватных «китайцев», но трехкилометровый заводской тестовый трек, круг по которому проходит каждый собранный в Баоцзы автомобиль, говорит, что еще есть куда стремиться.

Тестовый Atlas цокает непосредственным впрыском, но лошади китайского мотора настолько бесхарактерные, будто кто-то просто забыл поставить турбину. Судя по заводским данным, у этого 1.8 целых 184 силы и 285 Нм, но разгон, по ощущениям раза в два медленнее, чем у 180-сильного Тигуана 2.0 TSI, хотя наша машина без полного привода и лишних 70 кг.

Шестиступенчатый «автомат» остался задумчивым при переключениях вниз, подвеска грубо проходит острые неровности, а руль по-прежнему предательски пуст в поворотах.

В итоге поводов жалеть об отсутствии у нас обновленного Атласа я не увидел. Тем более, что жалеть, считай, и некому. За шесть месяцев этого года в России продали всего тысячу автомобилей марки Geely, из которых шестьсот пришлось на Atlas. Но самое интересное, что в мире ситуация прямо противоположная. Geely на коне!

Империя Geely

С 2014 года продажи выросли в три раза — с 417 тысяч машин до 1,25 млн, причем только в прошлом году прибавка составила аж 60 процентов, что делает Geely одной из самых быстро развивающихся компаний в отрасли.

Сейчас Geely входит в тройку самых популярных автомобильных марок в Китае, уступая лишь Фольксвагену и Хонде , а среди исконно китайских брендов и вовсе лидирует, опережая Changan, Baojun и Haval. Но помимо увеличения продаж собственного бренда, Geely регулярно преумножает свои активы за счет покупки иностранных компаний.

Ходит легенда, что в 1986 году свое первое дело по производству холодильников основатель Geely, 23-летний Ли Шуфу, запустил на взятые без спроса семейные накопления. Бизнес пошел в гору, и спустя восемь лет Шуфу переключился на мототехнику. И вновь успех: к 1997 году компания Geely превратилась в одного из главных производителей скутеров и мотоциклов в Китае.

Фирма обросла активами, и в августе 1998 году на заводе в Линхае, в родной для Шуфу провинции Чжецзян, с конвейера сошел первый автомобиль Geely, хэтчбек под названием HQ или Haoqing. Дальше был стандартный для китайского автопрома период машин с примитивной технической начинкой, никудышной безопасностью и дизайном, напоминающим именитые марки (в Geely питали страсть к Мерседесам ).

А потом Ли Шуфу решил, что, в отличие от государственных автомобильных гигантов, создающих совместные предприятия по выпуску иномарок в Китае, Geely будет скупать интересующие ее компании. С одной стороны, так можно получить доступ к технологиям, а с другой — прибыльный актив.

В 2009-м Шуфу приобрел умирающего австралийского производителя автоматических трансмиссий DSI за $40 млн — именно такая коробка ставится на Atlas. А в 2010 году случилось знаковое событие — Zhejiang Geely Holding Group выкупила у Форда находящуюся в застое компанию Volvo. Сумма сделки составила почти два миллиарда долларов, много даже для господина Ли.

Говорят, в свое время Шуфу удачно женился на сестре супруги нынешнего председателя КНР, Синь Цзиньпина, а сделка с Фордом была поддержана правительством Китая. Так или иначе, но свое будущее в Geely связали именно со шведами. Кстати, нынешний главный дизайнер марки Питер Хорбери сформировал в девяностых новый стиль Volvo.

Шуфу хватило мудрости не лезть в голову инженерам и дизайнерам Volvo, а делать главное — инвестировать в интересные идеи. Вложения в Volvo уже составили свыше одиннадцать миллиардов долларов! Спроектированы две модульных платформы, разработано семейство современных двигателей, обновился практически весь модельный ряд, запущены три сборочные площадки в Китае и завод в США. А продажи с 373 тысяч в 2010 году увеличились до 571 тысячи в 2017-м.

Нынешняя главная цель Volvo — достигнуть показателя в 800 тысяч проданных автомобилей в год к началу следующего десятилетия. Благодаря технологиям Volvo в Geely намерены выйти на рынок США и Европы вместе с молодежным брендом Lync&Co, машины которого, как и сороковое семейство Volvo, построены на компактной платформе CMA, разработанной в Гетеборге на мощностях совместного инжинирингового центра CEVT (China Euro Vehicle Technology), открытого в 2013 году.

Сейчас модельный ряд Lync&Co состоит из двух кроссоверов 01 и 02 и седана 03. Производство в Китае уже запущено, а в следующем году начнется выпуск в бельгийском Генте — бок о бок с родственными вольвовскими «сороковками». Планируется, что в будущем линейка моделей расширится, и ежегодный тираж Lync&Co составит полмиллиона машин.

В 2013-м холдинг Geely стал полноценным владельцем компании Manganese Bronze, которой принадлежало производство легендарных лондонских кэбов London Taxi International. Далее последовали $300 млн инвестиций, которые вылились в новый гибридный кэб TX на агрегатах Volvo и постройку завода в Ковентри.

Саму компанию переименовали в London Electric Vehicle Company, причем планируется продавать ее таксомоторы по всему миру, и для этого в Китае строят еще один завод. Кроме того, на основе модели TX будет выведено целое семейство автомобилей, и уже скоро появится соплатформенный фургон.

Параллельно с этим Geely вместе с китайским производителем электрокаров Kandi запустили сервис электрокаршеринга, а в 2014-м Ли Шуфу приобрел новый актив — британскую инжиниринговую компанию Emerald Automotive Design, специализирующуюся на облегченных материалах и электрификации. Именно спецы из Emerald Automotive разрабатывали кэб TX.

Но на этом господин Ли и не думал останавливаться. В прошлом году за $235 млн он приобрел 49,9% акций малазийской компании Proton и контрольный пакет акций Лотуса . В планах — развитие обоих брендов, ведь дела у Протона на домашнем рынке идут неважно, а британцы давно зациклились на спецверсиях своих классических спорткаров. Теперь, возможно, мы увидим кроссовер Lotus, а Geely, между тем, получит доступ на рынок Юго-Восточной азии.

В ближайшее время Geely вложит около $640 млн в отделившийся от Volvo бренд Polestar, в рамках которого будут созданы гибриды и электромобили. Производство первой модели, купе на вольвовской платформе SPA под названием Polestar 1, уже стартовало на заводе в Ченду. А после ждем седан и кроссовер Polestar на чистой электротяге.

В 2017-м Шуфу приобрел американский стартап Terrafugia, который производит летающие машины, однако это цветочки, по сравнению с тем, что было дальше.

В прошлом декабре холдинг Geely приобрел 8,2 процентов акций группы Volvo AB, крупнейшего производителя грузовиков, автобусов, строительной техники и промышленных двигателей. Помимо техники под маркой Volvo, этот концерн владеет фирмами Renault Trucks, Mack и несколькими автобусными компаниями. И если вам кажется, что $3,3 млрд за 8,2% это невероятно много, то держитесь крепче, потому что следующая сделка вышла почти в три раза дороже.

В начале этого года Ли Шуфу выкупил 9,7 процентов акций концерна Daimler AG за… $9 млрд! Планируется сотрудничество в области электромобилей и систем автономного вождения.

При этом в Geely не забывают и о своих собственных моделях. Недавно был представлен младший брат Атласа, компактный кроссовер Binyue, построенный на новой платформе BMA, которая является своего рода уменьшенной копией вольвовской архитектуры CMA. Возможно, BMA-автомобили появятся и у самих шведов, и у Протона. А на завоевание китайского рынка Binyue отправится в конце года.

Вот так бывший производитель холодильников создал одну из крупнейших автомобильных империй в мире и вошел в сотню богатейших людей планеты с состоянием в $15 млрд Что дальше? Планы бренда Geely на этот год — 1,58 млн автомобилей. Стратегия «2020» — это 30 новых моделей и 2 млн проданных машин, разумеется, помимо развития уже имеющихся активов и покупки новых. Об очередных громких приобретениях господина Ли Шуфу мы, думаю, еще услышим. /m