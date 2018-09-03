Ragnarok это новый гиперкар от Koenigsegg

Надежный источник сообщил о том, что Koenigsegg Ragnarok будет иметь более компактное снаряжение, и вес которого состоит 1200 кг.

Это говорит о том, что новинка будет на 200 кг легче, нежели его предшественник. Также согласно этой информацией новый гиперкар получит новую гибридную силовую установку.