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Ragnarok это новый гиперкар от Koenigsegg
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Ragnarok это новый гиперкар от Koenigsegg 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Надежный источник сообщил о том, что Koenigsegg Ragnarok будет иметь более компактное снаряжение, и вес которого состоит 1200 кг.
Это говорит о том, что новинка будет на 200 кг легче, нежели его предшественник. Также согласно этой информацией новый гиперкар получит новую гибридную силовую установку.
Но если отталкиваться от информации, которая была заявлена главой компании Christianа, который демонстрировал тизер нового гиперкара в Австралии, новая модель автомобиля получит модернизированную 5-литровую Twin трубу мощность этой трубы будет составлять 20-30 лошадиных сил. Также у нового агрегата будет дигибридная составляющая. Над дизайном работали специалисты трекового гиперкара Aston Martin valkyrie Amr Pro.
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