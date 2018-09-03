Внедорожные микроавтобусы

Чтобы добраться до глухих мест с семьей, собаками, палатками и всяческими благами цивилизации, можно либо арендовать вертолет, либо взять внедорожник и оснастить его наружными багажниками, как на дедушкином «Москвиче»… А можно просто прибегнуть к помощи одного из следующих минивэнов и микроавтобусов — некоторые из них смогут завезти вас так далеко, что никакому кроссоверу и не снилось.

Toyota Hiace 4WD За исключением первого, все поколения минивэна Hiace имели полноприводную систему в качестве альтернативы моноприводу. Среди любителей отдохнуть на лоне природы особо популярны вэны поколений Н50 (на фото) и Н100, которые легко поддаются лифтовке и установке всяческих внедорожных аксессуаров, вроде резины All Terrain или лебедки.

Бонусом идут чуть ли не вечные двигатели Toyota 80-х годов, в том числе 2,8-литровый дизель серии L. И да, поскольку это настоящая японская техника, в салоне большинства Hiace имеется кондиционер, а если очень повезет — хорошая заводская аудиосистема.

Mitsubishi Delica Star Wagon 4WD Полноприводная версия Delica, которую можно встретить под именем L300 AWD, начала выпускаться в 1982 году, и первый год была доступна только для внутреннего японского рынка. Но уже в ‘83-м минивэн вышел на мировую арену. Благодаря рамной конструкции, Delica, как и Hiace, без труда можно было превратить в суровый внедорожник, а обилие модификаций, вплоть до люксовой GLS с панорамной крышей, позволяло найти оптимальный вариант каждому потенциальному покупателю.

Ныне Delica насчитывает пять поколений, последнее из которых выпускается с 2007 года. Приобрести этот вэн (в том числе и в полноприводном варианте) можно только в Японии или Индонезии.

Ford Transit County 4x4 Вероятность того, что вы когда-либо встретите подобный «Транзит», ничтожно мала, ведь их выпускали только в Великобритании, причем крайне ограниченным тиражом. Но проект от County Tractors был одобрен руководством Ford, поэтому внедорожный Transit негласно входит в линейку моделей SVO — спецподразделения Ford.

Помимо новой задней рамы, мостов Dana, 16-дюймовых колес и увеличенных тормозов, Transit County получал 3-режимную систему полного привода (задний привод/полный привод/пониженный ряд). Один из таких «Транзитов» сейчас имеется в продаже на своей исторической родине.

Mercedes-Benz Sprinter 4x4 Из современных вэнов с внедорожными амбициями можно отметить полноприводный Sprinter, который может иметь полный привод начиная с первого поколения. Поскольку изначально Sprinter — автомобиль, который больше подходит под звание автобуса, чем минивэна, нередко на его базе создаются экспедиционные дома на колесах, в которых можно жить вдали от цивилизации на протяжении нескольких дней.

Несмотря на пугающую высоту конструкции, помноженную на возросший из-за клиренса центр тяжести, компания Mercedes утверждает, что перевернуть современный полноприводный Sprinter непросто из-за работы системы ESP. Большой популярностью внедорожный «Спринтер» пользуется в США и Канаде, где стоит около 55 тысяч долларов.

УАЗ-452 Ну, куда же без нее? «Буханка» выпускается уже более полувека, по сей день оставаясь незаменимым автомобилем для сельских больниц и любителей экстремального отдыха. Едва ли машину можно назвать современной, безопасной и комфортабельной, но в умении лазить по грязи ей точно не откажешь — военные гены дают о себе знать.

Цены на эти нетленные машины нынче стартуют с 646 590 рублей, ну а если есть желание выделиться, то можно приобрести «Юбилейную Буханку» по цене от 757 700 рублей, к которой прилагаются мятный цвет, мосты «Спайсер» и задний мост с принудительной блокировкой.

УАЗ-3165

УАЗ-3165, также известный как «Симба», в серию не пошел, хотя были все предпосылки: обилие модификаций — от простого пассажирского минивэна до машины скорой помощи, — готовая агрегатная база от УАЗ Симбир, отца «Патриота»… Но дело ограничилось лишь несколькими выставками да парой-тройкой прототипов в версиях 3165 (первое фото) и 3165М (второе и третье).

А ведь модель вполне могла составить конкуренцию вазовской «Надежде», но о ней, и ряде других полноприводных вэнов, — в другой раз. /m