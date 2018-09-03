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Tesla представит новый электрокар
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Tesla в сентябре представит новый электрокар 

Car.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Car.ru
Презентация новинки от Tesla должна состояться в швейцарском Базеле.
Мероприятие пройдет с 6 по 9 сентября и на нем покажут коллекционные автомобили. В свою очередь американская компания обещает привезти Tesla Roadster.
Прообраз данной машины был продемонстрирован публике в ноябре минувшего года. Тогда производитель и объявил характеристики очередного электрокара.
Известно, что на нем будет 3 электромотора, два из которых отвечают за колеса задней оси. За нормальную работу силовой установки будет отвечать батарея с емкостью 250 кВт в час.
Также есть сведения о том, что автомобиль сможет достичь «сотню» за 2 секунды. Максимальная же скорость находится в пределах 400 километров в час.
Следует отметить, что в ближайшее время Tesla планирует представить несколько премьер. Одной из них может стать Model Y, которая станет эволюцией в развитии Model 3.
Кроме того, может появиться и бюджетный вариант электромобиля. Его стоимость будет составлять 25 тысяч долларов.
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