Tesla в сентябре представит новый электрокар

К выставке коллекционных автомобилей Grand Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария, с 6 по 9 сентябре текущего года, компания Tesla подготовила презентацию нового автомобиля. По предварительной информации, это будет серийный вариант Tesla Roadster

Как пишет портал Motor.ru , прототип Tesla Roadster нового поколения был представлен в ноябре прошлого года. Модель оснастили тремя электромоторами — два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один — передней, суммарная отдача которых пока не называется. Питаются моторы от батареи емкостью 250 киловатт-часов. С места до 60 миль в час (96 км/ч) Roadster разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость — свыше 400 км/ч.

Ранее предполагалось, что «товарный» электрокар Tesla Roadster нового поколения появится не ранее 2020 года, отмечает портал AutoNews.ru. В течение ближайших лет компания Tesla планирует выпустить компактный кроссовер Model Y, который построят на базе Model 3, а также электрический грузовик Tesla Semi. Кроме того, в планах у Tesla разработка пикапа, а также доступного электрокара стоимостью не более 25 тыс. долларов.