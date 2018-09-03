На Сахалине в 2018 году выполнили «перешивку» более 50 км пути на общесетевой стандарт 1520 мм

Работы были выполнены в сжатые сроки, за полтора месяца. Таким образом, годовой план по перешивке «узкой» островной колеи на материковый стандарт 1520 мм выполнен в срок.

Ранее в течение летнего сезона завершились работы на участке пути между станциями Чехов и Томари. Всего в 2018 году было уложено 52,4 км пути.

Напомним, ОАО «РЖД» планирует обеспечить полный перевод железнодорожного пути Сахалина (806 км) с колеи 1067 мм на общесетевую колею 1520 мм до 2020 года.

Для сохранения движения на обновленных участках узкоколейного подвижного состава используется путь с совмещенной шириной колеи — 1520 и 1067 мм.