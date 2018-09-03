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На Сахалине в 2018 году выполнили «перешивку» более 50 км пути на общесетевой стандарт 1520 мм
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На Сахалине в 2018 году выполнили «перешивку» более 50 км пути на общесетевой стандарт 1520 мм 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Работы были выполнены в сжатые сроки, за полтора месяца. Таким образом, годовой план по перешивке «узкой» островной колеи на материковый стандарт 1520 мм выполнен в срок.
Ранее в течение летнего сезона завершились работы на участке пути между станциями Чехов и Томари. Всего в 2018 году было уложено 52,4 км пути.
Напомним, ОАО «РЖД» планирует обеспечить полный перевод железнодорожного пути Сахалина (806 км) с колеи 1067 мм на общесетевую колею 1520 мм до 2020 года.
Для сохранения движения на обновленных участках узкоколейного подвижного состава используется путь с совмещенной шириной колеи — 1520 и 1067 мм.
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