Эксперты авторынка рассказали о новых моделях автомобилей в августе

Аналитики авторынка подвели итоги последнего летнего месяца и назвали доступные для российских автолюбителей новинки. За месяц ни одна из моделей авто не покинула российский рынок, в продажу поступили 11 новых автомобилей, два — доступны по предзаказу и еще один получил российские комплектации и ценники. Об этом рассказали аналитики агентства «Автостат».

Автомобилей стало больше — таким вкратце может быть итог исследования авторынка в августе.

Дилеры Citroen под занавес лета открыли продажи двух версий семиместного минивэна Grand C4 Picasso. Первая — Fleet Edition — для пассажирских перевозок (от 1 599 000 рублей) и вторая — Summer White — для широкой аудитории (от 1 619 000 рублей).

Hyundai в августе обновил линейку кроссоверов. Компания представила новое поколение Santa Fe в четырех комплектациях от 1 999 000 рублей и обновленный Hyundai Tucson с бензиновым и дизельным двигателями. Первый предлагается по цене от 1 399 000 рублей, второй — от 1 769 000 рублей.

KIA предложила седан бизнес-класса KIA Optima от 1 219 900 рублей, кроссовер KIA Sorento Prime от 1 849 900 рублей, обновленные KIA Rio версий 2019 модельного года от 709 900 рублей и KIA Rio X-Line от 809 900 рублей. Под конец месяца дилеры марки стали предлагать хэтчбек KIA Ceed нового поколения с 10-ю вариантами комплектации от 949 900 рублей, пишет ИА Nation News.

Renault предложила российскому рынку лимитированную серии Kaptur Play с мультимедийной системой на базе платформы Яндекс. Авто в красном цвете от 1 114 990 рублей.

Skoda стартовали продажи внедорожника Kodiaq с дизельным мотором 2.0 TDI (150 л. с.) от 2 790 000 рублей, с бензиновым 2.0 TSI (180 л. с.) от 2 834 000 рублей.

У марки Smart в августе появилась лимитированная серия автомобилей оригинальных цветов: «Красный кармин», «Шампань», «Синий сапфир», «Британский гоночный зеленый».