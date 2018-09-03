Итоги российского авторынка в августе 2018 года

По традиции аналитики резюмировали августовский автомобильный рынок РФ, в результате чего выяснилось, что нашим соотечественникам теперь доступны множество новинок, притом что ни одна модель не покинула дилерские салоны.

Примечательно, что в продажу поступили 11 новых моделей, и это не учитывая международную автовыставку в Москве, две модели августа уже доступны для заказа, а в отношении одной названы цены и пакеты «начинок».

Так в продажу поступил 7-местный минивэн Grand C4 Picasso от Citroen в модификациях Fleet Edition и Summer White по цене примерно 1,6 млн рублей.

Наряду с французами, корейский бренд Hyundai выпустил на российский рынок обновленный кросс Santa Fe сразу в четырех вариантах, стоимость которых начинается с 1,999 млн рублей.

Сразу пятерку своих новинок вывела еще одна южнокорейская компания — KIA . В число новинок вошел «бизнесовый» седан Optima, и два флагмана — Sorento Prime и Kia Rio и уже в конце августа в продажу поступили хэтчи Ceed в обновленном варианте с десятью возможными «комплектациями».

Также теперь российским клиентам доступен модернизированный кросс Hyundai Tucson с двумя версиями моторов. Цены бензинового варианта варьируется впределах 1,399-2,139 млн рублей, тогда как за дизель «прсят» не менее 1,769 млн рублей.