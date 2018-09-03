Ford может сократить десятки тысячи работников в Европе

Компания Ford хочет сократить нескольких тысяч своих сотрудников и прекратить несколько моделей, включая популярную Mondeo.

Так американский производитель хочет оживить европейские продажи.

Речь идёт о 24 тыс. работников, что в процентном соотношении равно 12% от всего персонала Ford на планете. Из-за плохих результатов в Европе компания в последние годы серьёзно отстаёт от конкурентов — GМ и Fiat Chrysler Automobiles.

Руководство уже заявило, что полная реструктуризация в Старом Свете обойдется им примерно в 11 млрд долл. Не очень удачное дело в Европе связывают с падением спроса на машины с дизелем и ограниченной линейкой.

II квартал принёс компании Ford из-за плохих европейских продаж убытков на 73 млн долл. А в Англии и вообще предстоит столкнуться с выходом Великобритании из Евросоюза и импорт запчастей и автомобилей может попасть под пошлины.

Сокращаться рабочие будут в той же Великобритании, Испании, Германии, где концерн делает модели Focus, Ford Galaxy , Mondeo и Fiesta. Есть информация, что компания избавляется от них, чтобы освободить местечко для выпуска экономически выгодных кроссоверов.

Также будут сокращаться официальные дилеры.

По прогнозам, в автокомпании Ford в течение ближайшие двух месяцев в прибыли не ожидается.