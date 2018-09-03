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Volkswagen лишит Golf кузова универсал
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Volkswagen лишит Golf кузова универсал 

LiveCars.Ru 11 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания Volkswagen готовит к выпуску 8-е поколение своего бестселлера — модели Golf. Немецкий автогигант уже заявил, что производство нового поколения начнется в июне 2019 года, а это значит, что вживую мы можем увидеть автомобиль несколькими месяцами ранее. Вероятнее всего, дебют Golf VIII состоится в марте 2019 года на Женевском автосалоне.
Между тем, по сообщению западных СМИ, Volkswagen готов отказаться от некоторых стилей кузова в новом поколении. Речь идет о теряющей популярность трехдверной версии хэтчбека (эта тенденция заметна у многих автопроизводителей), и о версии в кузове универсал.
Также сообщается, что Golf VIII будет базироваться на новой платформе MQB, которая позволит машине стать легче на 50 килограмм, но при этом стать шире и получить более длинную колесную базу, что поможет увеличить пространство в салоне.
В топовых версиях Golf нового поколения будет оснащаться сенсорными экранами с минимумом привычных сейчас кнопок и механических переключателей.
Под капотом Golf сохранит нынешний 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, а также турбированный 2-литровый дизель, который получит на 9% больше мощности, но станет более экологичным. Кроме того, ожидается появление 3-цилиндрового бензинового 1-литрового силового агрегата.
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