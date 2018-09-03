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Geely Emgrand X7 обновился и идет в Россию
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Geely Emgrand X7 обновился и идет в Россию 

Allroader.ru 9 минут назад
Фото: Allroader.ru
В рамках автосалона в Москве компания Geely представила обновленный вариант кроссовера Geely Emgrand X7, который должен уже осенью нынешнего года появиться в дилерских центрах бренда.
Традиционно рестайлинг ограничился ретушью передней части кузова и небольшими изменениями в оформлении салона, призванными освежить облик модели в соответствии с современными тенденциями. Новый передний бампер, фирменная радиаторная решетка и стильная оптика со светодиодными секциями значительно улучшили внешность китайского кроссовера.
В салоне изменилась центральная консоль, торпедо и передняя панель в целом. Среди опций для рестайлингового Emgrand X7 предлагается кнопочный пуск двигателя и расширенные возможности мультимедиа-системы.
Из технических изменений можно выделить отказ от 2.4-литрового «атмосферника» мощностью 148 «лошадей». Моторы объемом 1.8 и 2.0 литра сохранились, причем первый из них после модернизации получил мощность в 133 лошадиные силы (+8 л.с.), а второй сохранил свои 139 сил. Как и раньше, силовой агрегат меньшего объема работает в паре с «механикой», а большего с «автоматом».
В какую цену обойдется модель после обновления — не известно. Сегодня минимальная цена Geely Emgrand X7 в нашей стране составляет 799 тысяч рублей.
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