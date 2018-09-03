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Индийский автомобиль Marazzo будет дороже своих конкурентов
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Индийский автомобиль Marazzo будет дороже своих конкурентов 

Daily-Motor + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Daily-Motor
На индийском рынке была презентована новая модель компании Mahindra. Речь идёт про минивэн, который имеет маркетинговое название Marazzo. Выпуск новинки будет налажен на одном из местных заводов.
В основе минивэна положена абсолютно новая платформа, колёсная база которой составляет 2 760 миллиметров. Что касается моторной гаммы, то на рынке Индии автомобиль будет продаваться с полуторалитровым двигателем с четырьмя цилиндрами на дизеле, который является собственной разработкой производителя. Его отдача доходит до 120 лошадей, тогда как крутящий момент не превышает 300 Нм. Работать силовой агрегат будет вместе с трансмиссией на шесть ступеней механического типа. Модификации будут только переднеприводные. Ходят слухи, что производитель также представит мотор на бензине, однако его характеристики пока держатся в тайне.
В базовое оборудование входят дисковые тормоза, кондиционер, система аудио, а также диски на шестнадцать дюймов. В самой старшей версии пользователь получит систему круиз-контроля, систему мультимедиа с сенсорным экраном, а также диски на 17 дюймов и камеру заднего вида. Цены на новинку стартуют от 958 тысяч рублей и доходят до 1 миллиона 334 тысяч долларов.
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