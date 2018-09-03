Индийский автомобиль Marazzo будет дороже своих конкурентов

На индийском рынке была презентована новая модель компании Mahindra. Речь идёт про минивэн, который имеет маркетинговое название Marazzo. Выпуск новинки будет налажен на одном из местных заводов.

В основе минивэна положена абсолютно новая платформа, колёсная база которой составляет 2 760 миллиметров. Что касается моторной гаммы, то на рынке Индии автомобиль будет продаваться с полуторалитровым двигателем с четырьмя цилиндрами на дизеле, который является собственной разработкой производителя. Его отдача доходит до 120 лошадей, тогда как крутящий момент не превышает 300 Нм. Работать силовой агрегат будет вместе с трансмиссией на шесть ступеней механического типа. Модификации будут только переднеприводные. Ходят слухи, что производитель также представит мотор на бензине, однако его характеристики пока держатся в тайне.

В базовое оборудование входят дисковые тормоза, кондиционер, система аудио, а также диски на шестнадцать дюймов. В самой старшей версии пользователь получит систему круиз-контроля, систему мультимедиа с сенсорным экраном, а также диски на 17 дюймов и камеру заднего вида. Цены на новинку стартуют от 958 тысяч рублей и доходят до 1 миллиона 334 тысяч долларов.