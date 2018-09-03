Индийский минивэн Marazzo оказался дороже конкурентов от Suzuki и Renault

В Индии состоялась официальная премьера вэна компании Mahindra. Модель планируют поставлять и на экспорт. Новый минивэн получил имя Marazzo: в Mahindra утверждают, что название заимствовано из баскского языка, оно переводится как «акула». Модель разработана в североамериканском техническом центре Махиндры, а над дизайном MPV индийцы трудились совместно с ателье Pininfarina (итальянская студия принадлежит индийскому автогиганту).

Suzuki Ertiga и Вэн построен на новой платформе, длина Marazzo равна 4 585 мм, ширина — 1 866 мм, высота — 1 774 мм, колесная база — 2 760 мм. Таким образом, индийская новинка оказалась крупнее своих главных конкурентов — Maruti Renault Lodgy. Габариты модели Suzuki актуальной генерации: 4 296/1 695/1 685 мм, расстояние между осями — 2 740 мм. Размеры Renault Lodgy: 4 498/1 751/1 709 мм, но при этом модель французского бренда превосходит своих соперников по размеру колесной базы — 2 810 мм. Все три вэна доступны с семиместным салоном, для Marazzo и Lodgy еще предусмотрены восьмиместные варианты.

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По материалам: www.kolesa.ru