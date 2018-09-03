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Ford Mustang станет гибридом
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Ford Mustang станет гибридом 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В американские СМИ начала просачиваться первая информация о том, каким будет Ford Mustang следующей генерации. До его появления еще порядочно времени: по имеющимся данным, преемника покажут только в 2020-2021 годах.
Сейчас Mustang построен на заднеприводной платформе, которую кроме него никто не использует. По современным меркам, это неразумно и расточительно. Поэтому маскл-кар переведут на одну из модульных платформ, породнив его с другими моделями концерна Ford. По словам главного исполнительного директора компании Джеймса Хакетта, которые приводит портал autonews.com, Mustang будет делить «тележку» с будущими поколениями внедорожников Ford Explorer и Lincoln Navigator.
В гамме ожидается пополнение в виде гибридной и полноприводной версий. Последнюю сделают для конкуренции с Dodge Challenger GT AWD. О бензоэлектрической модификации пока никаких подробностей нет. Но это общий тренд индустрии, который не обходит и спорткары. Так, гибридом скоро может стать и Porsche 911.
Компания Ford собиралась вывести Mustang текущего поколения на российский рынок, однако из-за кризисных явлений этого так и не произошло. Отметим, что ныне выпускающаяся машина впервые официально продается в Старом Свете.
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