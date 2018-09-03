Ещё
Фотошпионы показали новый Kia ProCeed. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотошпионы показали новый Kia ProCeed. Видео 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
13 сентября компания Kia представит свою новую модель — шутинг-брейк ProCeed. Официально корейцы продемонстрировали лишь заднюю часть новинки, а вот фотошпионы смогли увидеть немного больше — закамуфлированный автомобиль «поймали» на одном из немецких автобанов.
На размещённом в сети ролике можно увидеть тонкую светодиодную полосу между задними фонарями, сдвоенные выхлопные наконечники и спойлер. Кстати, чуть раньше Kia ProCeed в кадре оказывается ещё одна новинка от корейской компании — хот-хэтч Ceed GT, который, как предполагается, получит 204-сильный мотор.
Напомним, прототип Kia ProCeed Concept был представлен в 2017 году. Что касается серийной версии, то в компании пообещали, что Shooting Brake подарит клиентам «непревзойдённое сочетание дизайна и универсальности».
За рулем Кубань: последние новости
На автосалоне в Чэнду представлен обновлённый Ford Kuga Эксперты прогнозируют скорое значительное подорожание автомобилей Volkswagen Tharu появится на рынке уже в ноябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как поменять водительские права?
С сентября Россию ожидает резкий взлет цен на автомобили1
«Высшие существа» в Москве6
Названы самые популярные в мире кроссоверы
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение