Фотошпионы показали новый Kia ProCeed. Видео

13 сентября компания Kia представит свою новую модель — шутинг-брейк ProCeed. Официально корейцы продемонстрировали лишь заднюю часть новинки, а вот фотошпионы смогли увидеть немного больше — закамуфлированный автомобиль «поймали» на одном из немецких автобанов.

На размещённом в сети ролике можно увидеть тонкую светодиодную полосу между задними фонарями, сдвоенные выхлопные наконечники и спойлер. Кстати, чуть раньше Kia ProCeed в кадре оказывается ещё одна новинка от корейской компании — хот-хэтч Ceed GT, который, как предполагается, получит 204-сильный мотор.

Напомним, прототип Kia ProCeed Concept был представлен в 2017 году. Что касается серийной версии, то в компании пообещали, что Shooting Brake подарит клиентам «непревзойдённое сочетание дизайна и универсальности».