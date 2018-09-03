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General Motors разрабатывает революционную зарядную систему для электрокаров
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General Motors разрабатывает революционную зарядную систему для электрокаров 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Электрические автомобили становятся все более популярными в мире, и эта тенденция, вероятно, продолжится в будущем, поскольку автопроизводители продолжают выпускать новые модели, каждая из которых выходит с улучшенными характеристиками.
Проблема дальности поездки на одной подзарядке была одной из самых больших, с которыми сталкивались первые электромобили, но сейчас ее удалось решить. Новые автомобили могут путешествовать на более чем 300 километров на одной подзарядке. Этого достаточно, чтобы соответствовать потребностям большинства среднестатистических автолюбителей. Но те, кто хочет путешествовать на дальние расстояния, должен набраться терпения.
Хотя время перезарядки батареи зависит от модели автомобиля и зарядного устройства, оно все еще достаточно велико. Так, самый популярный в Европе электрокар Nissan Leaf нуждается в 7,5-часовой дозарядке. Быстрая дозарядка значительно сокращает время (впрочем, дистанцию тоже), но в любом случае она не так быстра, по сравнению с автомобилями, которые заправляются обычным топливом.
Судя по всему, американская компания General Motors пытается это исправить. Её инженеры разрабатывают новую систему быстрой зарядки, о которой пока известно немногое, но важно, что она должна заряжать автомобиль на дальность в 290 километров за 10 минут. Это значительное улучшение по сравнению со всеми нынешними системами, и скорее всего, она будет лучше, чем у нового Porsche Taycan, который обещает зарядку на 100 километров за четыре минуты.
Однако пока нет никаких подробностей о новой технологии, и главное — о её цене, которая может стать решающим фактором для широкого использования в автомобилях.
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