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Компания Volkswagen показала салон субкомпактного нового кроссовера
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Компания Volkswagen показала салон субкомпактного нового кроссовера 

Car.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: Car.ru
На данный момент, будущий немецкий кроссовер T-Cross позиционируется как автомобиль для молодежи.
В его приборную панель будет встроена мощная мультимедийная система с большим тачскрином. Либо в нее, либо в другое место панели будет встроен интерфейс контроля климата. В базовой комплектации можно будет выбрать из двенадцати цветов салона и двух цветов кузова. Платформа, на которой базируется T-Cross, та же самая, что и у Volkswagen Polo, Audi A1 — модульная архитектура MQB A0. Применение данной платформы позволило увеличить вместительность кроссовера до 1280 литров.
Продаваться машина будет с четырьмя двигателями: Трехцилиндровые, однолитровые, на 95 или 115 лошадей; Полуторалитровым TSI на 150 лошадиных сил; 1.6 литровым дизельным мотором на 95 лошадиных сил; Трансмиссий будет три варианта — пять или шесть ступеней механики и автоматика на два сцепления.
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