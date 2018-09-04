Компания Volkswagen показала салон субкомпактного нового кроссовера

На данный момент, будущий немецкий кроссовер T-Cross позиционируется как автомобиль для молодежи.

В его приборную панель будет встроена мощная мультимедийная система с большим тачскрином. Либо в нее, либо в другое место панели будет встроен интерфейс контроля климата. В базовой комплектации можно будет выбрать из двенадцати цветов салона и двух цветов кузова. Платформа, на которой базируется T-Cross, та же самая, что и у Volkswagen Polo Audi A1 — модульная архитектура MQB A0. Применение данной платформы позволило увеличить вместительность кроссовера до 1280 литров.

Продаваться машина будет с четырьмя двигателями: Трехцилиндровые, однолитровые, на 95 или 115 лошадей; Полуторалитровым TSI на 150 лошадиных сил; 1.6 литровым дизельным мотором на 95 лошадиных сил; Трансмиссий будет три варианта — пять или шесть ступеней механики и автоматика на два сцепления.