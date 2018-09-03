Volkswagen засветил интерьер кроссовера T-Cross

Меньше чем через месяц откроет двери Парижское моторшоу. Одной из его главных премьер (и к тому же небезынтересных для России) станет самый компактный SUV марки Volkswagen — модель T-Cross.

На этой неделе производитель обнародовал новые скетчи, проливающие свет на дизайн новинки. Рисунки подсказывают, как будет выглядеть передняя часть кузова и приборная панель. Никакой сенсации: все ходы не первый год известны по более крупным «Фольксвагенам».

Базовая комплектация, разумеется, окажется скромной. Все-таки кроссовер длиной 4,1 метра предполагается сделать доступным. Но при наличии лишних денег заказчик сможет «наворотить» его на славу. Предусмотрены цифровая комбинация приборов, современнейшая мультимедиа с массой «прикладных» функций и умений и — возможно — сенсорный блок управления климат-контролем. Во всяком случае, на последний намекает тизер. Заднее сиденье можно будет двигать в диапазоне 15 сантиметров, выбирая между простором для задних седоков и объемом багажника.

Volkswagen T-Cross базируется на укороченной платформе MQB. Его повезут литровые «трешки» с наддувом мощностью 95 и 115 л.с., 95-сильный дизель 1.6, а на вершине гаммы — двигатель 1.5 TSI отдачей 150 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатая механика или 7-скоростной преселективный робот. Появление полного привода пока под вопросом.