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Volkswagen засветил интерьер кроссовера T-Cross
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Volkswagen засветил интерьер кроссовера T-Cross 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Меньше чем через месяц откроет двери Парижское моторшоу. Одной из его главных премьер (и к тому же небезынтересных для России) станет самый компактный SUV марки Volkswagen — модель T-Cross.
На этой неделе производитель обнародовал новые скетчи, проливающие свет на дизайн новинки. Рисунки подсказывают, как будет выглядеть передняя часть кузова и приборная панель. Никакой сенсации: все ходы не первый год известны по более крупным «Фольксвагенам».
Базовая комплектация, разумеется, окажется скромной. Все-таки кроссовер длиной 4,1 метра предполагается сделать доступным. Но при наличии лишних денег заказчик сможет «наворотить» его на славу. Предусмотрены цифровая комбинация приборов, современнейшая мультимедиа с массой «прикладных» функций и умений и — возможно — сенсорный блок управления климат-контролем. Во всяком случае, на последний намекает тизер. Заднее сиденье можно будет двигать в диапазоне 15 сантиметров, выбирая между простором для задних седоков и объемом багажника.
Volkswagen T-Cross базируется на укороченной платформе MQB. Его повезут литровые «трешки» с наддувом мощностью 95 и 115 л.с., 95-сильный дизель 1.6, а на вершине гаммы — двигатель 1.5 TSI отдачей 150 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатая механика или 7-скоростной преселективный робот. Появление полного привода пока под вопросом.
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