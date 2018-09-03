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SKODA KODIAQ RS готов к дебюту на Парижском автосалоне
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SKODA KODIAQ RS готов к дебюту на Парижском автосалоне 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Одним из главных событий октябрьского автосалона в Париже станет премьера «заряженной» версии кроссовера Kodiaq, нового флагмана ŠKODA.
Модель стала вообще первым автомобилем класса SUV, который вошёл в эксклюзивную линейку бренда. Украшенная обновлённым логотипом RS, она воплотит в себе всё богатство 117-летней истории участия ŠKODA в различных дисциплинах автомобильного спорта.
К вашему сведению, аббревиатура RS (Rally Sport) впервые была использована ещё в далёком 1974 году сразу на двух прототипах для ралли — 180 RS и 200 RS.
С той поры многое поменялось, но вот ŠKODA Kodiaq RS продолжает историю грандиозного успеха: с временем 9:29.84 кроссовер стал самым-самым быстрым SUV на полотне легендарной «Северной петли» (Нюрбургринг). Между прочим, самой опасной гоночной трассы планеты! Спорить тут, думается, не будете.
Do vínku dostala nejsilnější vznětový motor v historii značky ŠKODA a nové logo RS. Seznamte se >> https://t.co/WcDHlh4EYf pic.twitter.com/7LMG0EJzs8
— skoda.cz (@skodacz) 23 августа 2018 г.
Мотор Kodiaq RS на все сто процентов оправдывает спортивные амбиции модели. Так, благодаря двум турбокомпрессорам данный четырёхцилиндровый мотор, идущий в паре с системой полного привода, выдаёт 239 л.с. (рабочий объём — 2,0 литра). Максимальный крутящий момент равен 500 Нм. Это вышел самый мощный серийный дизель за всю историю чешского бренда!
В ожидании грандиозного дебюта Kodiaq RS Автомир Богемия предлагает приехать и протестировать стандартную версию «Кодиака».
Fanoušci netrpělivě čekají, novináři si brousí pera a automobiloví nadšenci se nemohou dočkat prvního svezení. Nová ŠKODA KODIAQ RS je připravena na říjnový autosalon v Paříži! pic.twitter.com/fYt8Mc1cNW
— skoda.cz (@skodacz) 23 августа 2018 г.
От себя добавим, что рекордное время за рулём «заряженного» Kodiaq поставила смелая немецкая пилотесса Сабина Шмиц. Именитые конкуренты типа Audi SQ7 и Mercedes-AMG GLS 63 пока и не пытаются повторить подобное!
Источник: ГК Автомир
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