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Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар
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Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
Субкомпактный родстер Honda S660 получил стайлинг-кит под названием Neo Classic, который полностью меняет внешность машины. Дизайн элементов экстерьера сделан в стилистике спортивных автомобилей «Хонды» образца 1960-х годов.
Новые кузовные панели выполнены из пластика, армированного стекловолокном, не нуждаются в дополнительной покраске и рассчитаны на заводские точки крепления. С таким набором в экстерьере будет заменено все, кроме дверей и крыши. Для автомобиля даже предусмотрена новая светотехника, которая тоже входит в комплект.
Стоимость стайлинг-кита 1 296 000 иен (почти 800 тысяч рублей по текущему курсу). К первым ста наборам будет прилагаться металлическая табличка с индивидуальным номером. Комплекты будут продаваться в Японии через официальных дилеров.
Изменение технической начинки родстера Honda S660 не предусмотрено. Машина оснащается 660-кубовым двигателем мощностью 64 лошадиные силы, который может работать в паре с «механикой» или вариатором. Такой автомобиль обойдется в Японии почти в два миллиона иен (около 1,2 миллиона рублей).
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