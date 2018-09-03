Грядёт мощное подорожание легковых автомобилей

С сентября текущего года многие автомобильные компании, представленные на территории России, пересмотрят в сторону увеличения ценники на новые автомобили. Это связано с существенным ослаблением курса национальной валюты.

Ford и По информации РБК, в число компаний, которые планируют повысить стоимость машин, входят, в частности, GM, Land Rover Mazda . Все они в настоящее время искусственно сдерживают подорожание своей продукции.

Так, по данным источника, машины Ford станут дороже в среднем на 1-2%. Представитель Ford Sollers уже подтвердил пересмотр цен с 3 сентября. Легковушки марок Cadillac Chevrolet , а также Land Rover покажут рост до 5%. Японские Mazda увеличатся в цене на 1%.

Kia, Renault и Массовые бренды, в число которых входят, в частности, Lada Mitsubishi , пока не анонсировали повышения цен. Для пересмотра стоимости продукции они намерены подождать стабилизации курса рубля на определённом постоянном уровне.

По подсчётам аналитиков агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2018 года в среднем новые легковушки в нашей стране поднялись в цене на 7,4%. Наиболее значительный скачок цен случился в феврале — плюс 4,5%.