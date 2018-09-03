Ещё
Грядёт мощное подорожание легковых автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грядёт мощное подорожание легковых автомобилей 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
С сентября текущего года многие автомобильные компании, представленные на территории России, пересмотрят в сторону увеличения ценники на новые автомобили. Это связано с существенным ослаблением курса национальной валюты.
По информации РБК, в число компаний, которые планируют повысить стоимость машин, входят, в частности, GM, Land Rover, Ford и Mazda. Все они в настоящее время искусственно сдерживают подорожание своей продукции.
Так, по данным источника, машины Ford станут дороже в среднем на 1-2%. Представитель Ford Sollers уже подтвердил пересмотр цен с 3 сентября. Легковушки марок Cadillac и Chevrolet, а также Land Rover покажут рост до 5%. Японские Mazda увеличатся в цене на 1%.
Массовые бренды, в число которых входят, в частности, Lada, Kia, Renault и Mitsubishi, пока не анонсировали повышения цен. Для пересмотра стоимости продукции они намерены подождать стабилизации курса рубля на определённом постоянном уровне.
По подсчётам аналитиков агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2018 года в среднем новые легковушки в нашей стране поднялись в цене на 7,4%. Наиболее значительный скачок цен случился в феврале — плюс 4,5%.
Автомобили Северной Кореи: от «Победы» до «Кукушки» и «Бенца». Читайте статью на QutoЧитайте также:«АвтоВАЗ» объявил цены на обновлённую линейку Lada GrantaОбъявлена цена проезда по новому участку М-11МВД сообщило о небывалом наплыве желающих сменить «права»
Quto.ru: последние новости
«АвтоВАЗ» обозначил сроки производства Lada Vesta Sport и Xray Cross Раскрыты все преимущества лимузина Путина над «Зверем» Трампа Toyota готовит кросс-версию «Короллы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как поменять водительские права?
С сентября Россию ожидает резкий взлет цен на автомобили1
«Высшие существа» в Москве6
Названы самые популярные в мире кроссоверы
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение