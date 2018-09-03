Новый Volkswagen Golf VIII может оказаться без кузова Wagon Dropped

Приближается презентация восьмая генерация Volkswagen Golf , которая может состояться не в июне 2019 года, как заявлял ранее производитель, а немного раньше — в марте на Женевском автосалоне.

VW тратит большие деньги, чтобы все было готово для Golf VIII, в частности даже готов отказаться от нескольких типов кузова, включая универсал.

Согласно отчету, опубликованному Autocar сегодня, Volkswagen планирует сократить диапазон «гольфа», сместив трехдверную версию. Это не стало большим сюрпризом, поскольку все больше и больше автопроизводителей ликвидируют этот стиль кузова из-за низкого потребительского спроса, так как клиенты предпочитают модели, у которых есть задние двери для облегчения входа/выхода.

Ситуация с Volkswagen пока не до конца выяснена, так как в завершение эпохи «вагона» означает и конец модели Alltrack.

Согласно тому же отчету, инженеры Golf садят модель «на диету», чтобы потерять приблизительно 50 килограммов, в основном за счет эволюции платформы MQB. Потеря веса весьма впечатляет, учитывая, что VW хочет сделать хэтчбек более широким и с более длинной колесной базой, чтобы добавить простора в салоне и расширить грузовое пространство.

Более дорогие версии Golf обойдутся без большинства обычных кнопок и ручек, используя сенсорные экраны, откуда водитель получит доступ к подавляющему большинству элементов управления, а привычный переключатель фар будет управляться при помощи сенсорной панели.

Что касается двигателей, то сегодняшние 1,5-литровые TSI с технологией дезактивации цилиндров будут перенесены и будут предлагаться наряду с недавно разработанным трехцилиндровым 1,0-литровым агрегатом.

Благодаря приводному двигателю стартера/генератора с ременным приводом (SGM), обеспечивающему дополнительную мощность и крутящий момент, VW может предложить этот меньший двигатель без необходимости установки турбокомпрессора.

VAG по-прежнему видит будущее для дизелей, поэтому полностью новый 2.0 TDI работает с меньшими выбросами и расходом топлива.