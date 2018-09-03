Названы европейские цены на седан Mercedes-Benz A-класса 

Первый в истории седан Mercedes-Benz A-класса наверняка когда-нибудь доберется и до России, а пока европейцы уже могут заказать самый маленький седан с трехлучевой звездой. Начиная с сегодняшнего дня, компания принимает заказы дома, в Германии, где базовый A200 стартует с ценника в 30 916 евро (2 437 122 рубля по среднему курсу), что делает его на 685 евро (54 000 рублей) дороже, чем аналогичный пятидверный хетчбек. Интересно, что последний имеет куда более бюджетные версии A160 и A180, но, похоже, что у седана их пока нет. Самая дорогая версия, которую сейчас можно купить — это A250 4Matic — от 39 525 евро (3 115 773 рублей), а за дополнительные 7 021 евро (553 468 рублей) можно получить версию Edition 1, которая будет предлагаться в течение первого года выпуска модели. Эту модную версию можно заказать со всеми доступными для модели двигателями и отличается она массой интересных деталей кузова и интерьера, включая 19-дюймовые диски AMG, светодиодные фары, скрытую подсветку и спортивные сидения с регулируемыми подголовниками. Немцы не были бы немцами, если бы не предлагали к базовым комплектациям еще горы всяких дополнительных опций в отделке салона, дополнительных систем помощи водителю, большого дисплея информационно-развлекательной системы, панорамной крыши с люком и премиальной мультимедиа Burmeister с кучей динамиков. Тому, кому маловато 224 л.с. и 350 Нм крутящего момента от 2,0-литрового турбированного двигателя на версиях A250 и A250 4Matic, AMG уже трудится над созданием горячей версии A35 мощностью 335 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Дальше, скорее всего, появится A45 и, возможно, даже A45 S с мощностью более 400 л.с. Первые Mercedes-Benz A-Class Sedan будут выдаваться европейским клиентам в начале 2019 года.