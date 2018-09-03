Названы европейские цены нового A-Class от Mercedes-Benz

Известны европейские цены нового A-Class от Mercedes-Benz

Начиная с 3 сентября Mercedes-Benz начал принимать заказы на новое поколение автомобилей A-Class в Европе, однако первые автомобили поступят покупателям лишь в начале 2019 года.

Базовая модель A200 нового поколения обойдется европейским клиентам в 30 916 евро. За эти деньги можно получить машину с двигателем 1,3 литра на 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента, работающим в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Автомобиль разгоняется до сотни за 8,3 секунды и показывает максималку на уровне 230 км/час.

Самой дорогой станет покупка модели A250 4MATIC, оснащенной 2-литровым мотором, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом и выдающим 224 лошадиные силы при 350 Нм крутящего момента. До 100 км/час эта версия разгоняется за 6,3 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/час. За нее придется выложить 39 525 евро.

В Германии клиентам доступен и дизельный двигатель на 1,4 литра мощностью 116 лошадиных сил. Мотор также оснащается 7-ступенчатым роботом, как и остальные версии, кроме базовой. Дизельная версии A-Class стартует в цене от 32 141 тысяч евро.

Впрочем, цена на автомобили может существенно повышаться в случае, если клиент решит добавить более крупный дисплей, панорамную крышу или звуковую систему Burmester, а также кожаную отделку салона, светодиодные фары, 19-дюймовы диски и другие опции. В итоге все это может поднять ценник на более чем 7 тысяч евро.

A-Class отличается уникальной аэродинамикой, показывая самый низкий коэффициент лобового сопротивления в классе — 0,22. Также авто получило совершенно новую мультимедийную систему, обьединенную в одну консоль с приборной панелью.

Отметим, что предзаказы на модели стартовали только в Германии. В США и остальном мире (в том числе в России) A-Class нового поколения появится, скорее всего, уже в 2019 году.