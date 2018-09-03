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Мал, да удал: Mercedes выпустил новый седан А-класса
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Мал, да удал: Mercedes выпустил новый седан А-класса 

WDay.ru 42 минуты назад
Фото: WDay.ru
Семейство компактных автомобилей Mercedes-Benz продолжает расширяться.
Немецкий бренд еще в начале 80-х задумался над моделью, выполненной в интересах города. Каменные джунгли наложили свой отпечаток на средства передвижения, и кроме начинки особо цениться стали габариты.
Ездить на престижном автомобиле всегда хорошо, но еще лучше стало иметь такую машину, которая способна втиснуться в любые переулки и займет немного места на парковке. Так на свет появился экспериментальный Mercedes-Benz NAFA, а спустя почти 15 лет, в 1997 году, немецкий бренд выпустил полноценную линию компактных средств передвижения А-класса.
В 2018 году новым членом малогабаритной семьи стал четырехдверный седан. Несмотря на небольшие размеры он может похвастаться экономичным двигателем, вспомогательными системами безопасности, почти как в S-классе и информационно-развлекательной системой MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивно понятным управлением.
«После успешного старта А-Класса в Mercedes-Benz раз за разом создают новых представителей этого семейства компактных автомобилей. Следуя пожеланиям многих клиентов, мы впервые теперь предлагаем А-Класс с четко выраженным углом между задним стеклом и крышкой багажника», — рассказывает Бритта Зеегер, отвечающая в правлении концерна Daimler AG за сбыт легковых автомобилей Mercedes-Benz.
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