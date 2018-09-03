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СМИ: BMW выплатит €10 млн штрафа в связи с дизельным скандалом
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СМИ: BMW выплатит €10 млн штрафа в связи с дизельным скандалом 

ТАСС 8 часов назад
ТАСС, 3 сентября. Немецкий автопроизводитель BMW должен выплатить штраф в размере около €10 млн в связи с непреднамеренной установкой на некоторые автомобили неразрешенных устройств контроля системы очистки выхлопных газов. Об этом сообщает в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, речь идет о 7,6 тыс. автомобилей моделей BMW 750xd и M550xd. По мнению прокуратуры Мюнхена, такой штраф адекватен в данной ситуации, так как BMW умышленно не манипулировал программным обеспечением своей продукции и не обманывал покупателей. Сумма была озвучена прокуратурой в начале августа во время беседы с одним из адвокатов концерна, однако известна она стала только сейчас. На данный момент неизвестно, пойдет ли автопроизводитель на сделку с прокуратурой.
В феврале текущего года BMW по собственной инициативе проинформировал надзорные органы об инциденте с 7,6 тыс. автомобилей. Прокуратура Мюнхена начала расследование, однако до сих пор не обнаружила ни одного доказательства умышленных манипуляций с программным обеспечением и не выдвинула ни одного обвинения.
Минувшие годы ознаменовались разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах во время контрольных замеров. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.
С сентября в Европейском союзе вводятся новые стандарты по проверке расхода топлива и уровня выбросов вредных газов автомобилей — RDE (Real Driving Emissions) и WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). В рамках нового регламента будут воспроизводиться в лабораторных условиях не только разные дорожные ситуации и скоростной режим, но тестировать также будут и разные комплектации, а также весовые характеристики автомобилей. Новые проверки будут более объективно отображать реальные показатели расхода топлива и уровня выбросов вредных газов, что позволит устранить те недостатки испытаний, которые привели несколько лет назад к дизельному скандалу.
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