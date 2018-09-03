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СМИ: прокуратура Мюнхена предложила BMW выплатить штраф в 10 млн евро для урегулирования дизельного скандала
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СМИ: прокуратура Мюнхена предложила BMW выплатить штраф в 10 млн евро для урегулирования дизельного скандала 

Вести Экономика + ещё 1 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Sascha Steinbach/EPA-EFE  Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика». Немецкому автоконцерну предложили заплатить штраф в размере около 10 млн евро для урегулирования в досудебном порядке расследования потенциальных нарушений при производстве и эксплуатации автомобилей BMW с дизельными двигателями.
Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на неназванные источники в прокуратуре Мюнхена.
В феврале 2018 г. компания BMW обратилась в надзорные органы ФРГ с сообщением об «инциденте» с 7,6 тыс. автомобилей модельных рядов BMW 750xd и M550xd, на которые якобы «непреднамеренно» были установлены устройства для сокрытия реальных значений вредных выбросов в 7,6 тыс. автомобилей.
Немецкие власти пока не предъявляли каких-либо официальных обвинений BMW и не раскрывали детали расследования.
По данным Süddeutsche Zeitung, сумма штрафа для урегулирования обвинений в отношении BMW в «нижнем» или «минимальном двузначном миллионном диапазоне» была озвучена представителями мюнхенской прокуратуры в начале августа 2018 г. в ходе переговоров с одним из корпоративных юристов BMW.
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