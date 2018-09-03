Дизель в Европе больше не чадит. Есть ли будущее у автомобилей на этом топливе

Век дизельных легковых автомобилей, похоже, подходит к концу. После скандала с Фольксвагеном , который занижал показатели загрязнения воздуха своими дизельными моделями, мировые автомобильные компании, поставляющие продукцию в Европу, взяли решительный курс на отказ от производства таких двигателей.

У многих это вызывает сожаление. И вполне оправданно — дизельные двигатели экономнее бензиновых, а их качество и показатели мощности в последние годы радуют все больше и больше. Но европейские экологи упрямо настояли на своем.

Мне пришлось два года назад проехать половину Германии на дизельной версии Фольксвагена Golf+. Я лишь дважды пополнял бензобак, настолько экономно вел себя движок. Мне это понравилось, и я почти уже решил поменять свой бензиновый японский автомобиль в Москве на дизельный немецкий. Но очень скоро разразился тот мировой фольксвагеновский скандал с выплатой гигантских штрафов, и я, почувствовав неладное, вновь взял хорошего японца с бензиновым мотором. Становилось ясно, что шумная история с немецкой машиной — всего лишь ожидаемый европейскими экологами повод для «крестового похода» против дизеля.

В России к нему относятся хорошо, особенно после того, как качество дизтоплива на наших заправках заметно улучшилось, а современные модели уже давно стали приемистыми и мощными, как и их бензиновые аналоги. Поэтому европейские экологические запреты и быстро растущие ограничения на передвижения на таких авто многим очень не понравится.

Британское издание Autocar сообщает, какие автозаводы и мировые бренды уже прекратили, либо прекратят в самое ближайшее время производство дизельных версий своих марок для продажи в Европе. Похоже, меры, предпринятые некоторыми европейскими правительствами, дали свой результат. Большая часть известных автомобильных компаний это учли.

Например, Fiat обновил свой компактный вэн 500Х, заменив дизель трехцилиндровым бензиновым двигателем. Это — часть стратегии концерна FCA, который уже в 2022 году намерен вообще снять с производства такие машины. Исключение составят только те, которые обслуживают торговые сети, то есть грузовые модели.

Новое поколение Honda CR-V, в свою очередь, впервые предлагает семиместный автомобиль с гибридным силовым агрегатом, то есть бензиновым и электрическим вариантом одновременно. В движение такой легковой транспорт приводится двумя источниками энергии — тепловой и электрической. Видимо, Honda навсегда отказалась от дизельной версии.

Другая «японка» — автомобиль марки Mitsubishi — тоже поставила на гибрид. Из гаммы ее популярного модельного ряда выпадают дизельные ASX и Outlander.

Toyota идет в том же фарватере, но несколько осторожнее. Компания прекращает установку на все свои модели дизельных двигателей, но все же сохраняет их для крупных внедорожников-вездеходов. Вернувшиеся на европейский рынок седан Camry, Verso и RAV-4 будут выпускаться только с гибридным или бензиновым мотором.

Subaru также отказывается от дизеля. А Suzuki прекращает продажу своих популярных Vitara и SX4 с добавлением к названию DDiS. Иными словами, дизельные версии и у этой, столь популярной у нас, компании прекращают свое существование.

Экологическая проблема Европы коснулась и суперкаров. Это самые дорогие машины, штучный товар, приобрести который способен далеко не каждый. Производитель спортивной модели Porsche объявил, что отказывается от дизельных вариантов кроссоверов Macan и Panamera. Что же касается любимой у нас модели Cayenne, то ее обновленный дизельный вариант в Европе вообще не предвидится. В то время, как на немецком рынке гибридные варианты продаются великолепно. Они и у нас идут. Правда, как уже сказано, у тех, кто очень дружен с кошельком.

Есть основания предполагать, что остатки японских дизельных версий, от которых отказался Евросоюз , приедут в российские салоны, в частности, в московские и питерские. Идут осторожные переговоры о том, чтобы продавцы не демпинговали и не сбивали цены на другие модельные ряды.

Вероятно, в ближайшее время следует ожидать «искренних» разъяснений в СМИ, до какой степени вредны дизели и полезны «гибриды». При этом, покупателям следует помнить, что последние значительно дороже, как при покупке, так и в обслуживании.

Но это веление времени. Уж коли такая тенденция отмечена в Европе, то очень скоро она доберется и до нас. Ведь многие совершают поездки за границу на своих машинах — самолеты дорожают, поезда уже давно догнали самолетные цены, а в некоторых случаях даже перегнали, турагентства рассыпаются на глазах. Свое собственное средство передвижения гарантирует независимость и дает возможность взять столько вещей, сколько влезет в машину. Вес значения не имеет. Разумеется, дорожает бензин. Но ведь гибридный двигатель делает поездку дешевле за счет дополнительного источника энергии. Да и запас хода у них заметно больше. Правда, это новые проекты, и модели таких двигателей будут активно меняться в сторону технологических новшеств, а значит, нынешние довольно быстро устареют. Рынок предложений будет расширяться, замена автомобиля потребует от покупателей дополнительных трат.

Думаю, у нас тоже в ближайшее пятилетие дизельный легковой транспорт останется только у тех, кто им уже обладает, а расстаться не может по материальным причинам. Эти машины будут перепроданы в периферию, где и доживут свой долгий век. Очень жаль, потому что дизельное топливо вполне доступно, а автомобили, его использующие, современны и экономны.

От новых дизельных моделей, тем не менее, станут отказываться все, кто в состоянии потратить немалые деньги на «гибрид» или на качественный автомобиль с обычным бензиновым силовым агрегатом. Цена на них будет расти из-за сужения условий конкуренции. Постепенно производство дизельных легковых версий и их продажа сойдут на нет.

Я был, видимо, прав, когда, скрепя сердце, отказался от «дизеля» в пользу привычного бензинового мотора.