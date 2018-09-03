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Mercedes-Benz GLE проходит заключительные испытания перед дебютом
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Mercedes-Benz GLE проходит заключительные испытания перед дебютом 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
По предварительным данным, Mercedes-Benz GLE 2019 модельного года официально дебютирует на Парижском автосалоне.
На данный момент переработанный кроссовер продолжает проходить испытания и за счет минимального количества камуфляжа демонстрирует переработанную переднюю панель с другой решеткой радиатора и фарами. Воздухозаборники до сих под остаются скрытыми, в то время как сзади предстоящего Mercedes-Benz GLE располагается спойлер, тонкие фары, соединенные тонкой хромированной полосой, а также переработанный задний бампер и другая выхлопная система с двумя выхлопными трубами. К сожалению, на этот раз фото-шпионам не удалось запечатлеть кабину кроссовера, но предыдущие снимки указываю на наличие новых материалов, металлической и деревянной отделки, новой информационно-развлекательной системы, трехспицевого рулевого колеса и других дисплеев. Под капотом ожидается ассортимент знакомых двигателей. Официальных подтверждений пока не поступало, но линейка может включать 3,0-литровый агрегат (362 л.с. и 500 Нм крутящего момента), 3,0-литровый дизельный в двух вариантах (282 л.с. и 600 Нм или 335 л.с. и 700 Нм), а также несколько других моторов.
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