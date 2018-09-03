Пять переднеприводных хот-хэтчей сравнили в гонке по прямой

Самый «слабый» участник заезда — Peugeot 308 GTi — оснащен 1,6-литровым турбомотором, выдающим 272 лошадиные силы и 330 Нм крутящего момента. С места до «сотни» хэтчбек способен разгоняться за шесть секунд.

Самый мощный двигатель — двухлитровая «турбочетверка» мощностью 320 сил (420 Нм момента) — установлен под капотом Honda Civic Type R. Он позволяет машине разменивать первую «сотню» за 5,7 секунды.

Видео: Carwow

Двухлитровый агрегат Hyundai i30 N выдает 275 лошадиных сил и 378 Нм момента. Разгон с места до 100 километров в час у хэтчбека занимает 6,1 секунды. 280-сильный Renault Megane RS проделывает то же самое за 5,2 секунды. Seat Leon Cupra R, мотор которого выдает 310 сил и 400 Нм момента, разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды.