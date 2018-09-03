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Пять переднеприводных хот-хэтчей сравнили в гонке по прямой
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Пять переднеприводных хот-хэтчей сравнили в гонке по прямой 

Motor.ru 50 минут назад
Фото: Motor.ru
Британский сайт Carwow сравнил в трех дисциплинах переднеприводные хот-хэтчи Honda Civic Type R, Hyundai i30 N, Renault Megane RS, Seat Leon Cupra R и Peugeot 308 GTi. Машины приняли участие в дрэговом заезде с места, ходом, а также в испытании на эффективность тормозной системы.
Самый «слабый» участник заезда — Peugeot 308 GTi — оснащен 1,6-литровым турбомотором, выдающим 272 лошадиные силы и 330 Нм крутящего момента. С места до «сотни» хэтчбек способен разгоняться за шесть секунд.
Самый мощный двигатель — двухлитровая «турбочетверка» мощностью 320 сил (420 Нм момента) — установлен под капотом Honda Civic Type R. Он позволяет машине разменивать первую «сотню» за 5,7 секунды.
Видео: Carwow
Двухлитровый агрегат Hyundai i30 N выдает 275 лошадиных сил и 378 Нм момента. Разгон с места до 100 километров в час у хэтчбека занимает 6,1 секунды. 280-сильный Renault Megane RS проделывает то же самое за 5,2 секунды. Seat Leon Cupra R, мотор которого выдает 310 сил и 400 Нм момента, разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды.
Ранее Carwow сравнили в гонке по прямой хэтчбеки Honda Civic Type R четырех разных поколений, устроили заезд между Audi RS3, Mercedes-AMG A45, Honda Civic Type R, Volkswagen Golf R и Ford Focus RS, а также сравнили все GTI-семейство Volkswagen в дрэговой гонке.
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