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Новый Nissan Patrol 2019. Дорого и богато
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Новый Nissan Patrol 2019. Дорого и богато 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Инженеры компании Nissаn полностью обновляли Pаtrol в далёком 2010 году, уже в 2014 году немного автомобиль был доработан.
В 2017 принято решение установить совершенно новый двигатель V6 и навсегда попрощаться с ручной КПП.
Автомобиль, который автоконцерн представит в 2019 году будет сильно отличаться от своих предшественников, изменения коснуться как экстерьера, так и габаритов авто.
Размер транспортного средства удивляет, теперь он стал ещё больше, приобретёт более четкие черты, их он приобрел от внедорожник японского происхождения Pаthfindеr, как сообщают специалисты. Вообщем, автомобиль будет выглядеть очень статусно и полностью соответствовать всем модным тенденциям автомобильной индустрии 2019 года.
Роскошный салон, множество опций, двигатель мощнее прошлого, всё создано для того, чтобы владелец чувствовал себя дорого и богато, возможно даже значительный расход топлива не сыграет большой роли при решении покупать авто или нет.
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