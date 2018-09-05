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Представлен обновлённый родстер Fiat 124 Spider
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Представлен обновлённый родстер Fiat 124 Spider 

За рулем Кубань + ещё 3 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Модель будет доступна в трёх версиях: Classica, Lusso и Abarth. Первые две оснащаются безальтернативным 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем MultiAir Turbo мощностью 160 л.с., который у топовой версии будет выдавать 164 л.с.
Автомобили 2019 модельного года в стандарте получили мультимедиа систему FIAT Connect 7.0 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего вида. Топовый вариант Abarth отличается красной вставкой на бампере и красными корпусами наружных зеркал, специальными ковриками, новыми цветами кузова и центральной полосой.
Базовый вариант Fiat 124 Spider Classica оснащён выхлопом с двойным наконечником, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, галогеновыми фарами и светодиодными задними фонарями. Плюс тканевый салон. У версси Lusso салон кожаный, диски 17-дюймовые, выхлоп с двумя хромированными наконечниками, сидения с подогревом.
Топовая версия Fiat 124 Spider Abarth отличается амортизаторами Bilstein, механическим дифференциалом с ограниченным скольжением, спортивным выхлопом с четырьмя наконечниками, 17-дюймовыми алюминиевыми дисками, тормозной системой Brembo с красными суппортами и сиденьями Recaro.
С дополнительным пакетом безопасности и защиты родстеру будут доступны полностью светодиодные адаптивные передние фары, система контроля «слепых» зон, система обнаружения поперечного траффика сзади, бесключевой доступ, аудиосистема Bose premium с девятью динамиками. Минимальная стоимость родстера в США — 24 995 долларов (1,7 млн рублей по текущему курсу).
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