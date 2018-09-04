В России вырастут цены на иномарки 

Крупнейшие зарубежные автопроизводители анонсировали рост цен на свою продукцию в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на дилеров.
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В частности, в сентябре в российских автосалонах подорожают авто, произведенные General Motors, Land Rover, Ford и Mazda. При этом о наиболее существенном повышении цен — до 5% — заявили в GM (производит Cadillac и Chevrolet). Некоторые модели Land Rover и Jaguar, в частности Range Rover, Range Rover Sport и F-Рace, подорожают на 2%.
Автомобили марки Ford вырастут в цене на 1–2%, повышение должно было произойти 3 сентября. О росте цен заявили и в Mazda, однако он не должен превысить 1%. Nissan тоже не исключает, что цены на их иномарки изменятся, однако конкретных сроков и сумм в компании не обозначили.
Скачок цен на российском рынке автопроизводители связывают с падением рубля.
При этом Lada, Kia, Renault и Mitsubishi отметили, что повышать цены на свою продукцию не намерены. Между тем за первые шесть месяцев 2018 года легковые авто в стране в среднем подорожали на 7,4%.
Напомним, ранее о росте цен на свою продукцию из-за падения рубля уже сообщили производители хлеба и колбасы.