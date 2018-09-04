В России вырастут цены на иномарки

Крупнейшие зарубежные автопроизводители анонсировали рост цен на свою продукцию в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на дилеров.

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Ford и В частности, в сентябре в российских автосалонах подорожают авто, произведенные General Motors , Land Rover Mazda . При этом о наиболее существенном повышении цен — до 5% — заявили в GM (производит Cadillac Chevrolet ). Некоторые модели Land Rover и Jaguar , в частности Range Rover, Range Rover Sport и F-Рace, подорожают на 2%.

Автомобили марки Ford вырастут в цене на 1–2%, повышение должно было произойти 3 сентября. О росте цен заявили и в Mazda, однако он не должен превысить 1%. Nissan тоже не исключает, что цены на их иномарки изменятся, однако конкретных сроков и сумм в компании не обозначили.

Скачок цен на российском рынке автопроизводители связывают с падением рубля.

Kia, Renault и При этом Lada Mitsubishi отметили, что повышать цены на свою продукцию не намерены. Между тем за первые шесть месяцев 2018 года легковые авто в стране в среднем подорожали на 7,4%.

Напомним, ранее о росте цен на свою продукцию из-за падения рубля уже сообщили производители хлеба и колбасы.